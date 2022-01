My Dress-up Darling, le vendite del manga aumentano notevolmente dopo i primi episodi

La piattaforma di vendita Amazon ha aggiornato la sua classifica delle vendite di manga in Giappone, rivelando che il manga scritto e illustrato da Shinichi Fukuda, Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru (My Dress-up Darling), sta attualmente godendo di una crescita esplosiva nelle vendite sia fisiche che digitali.

L'elenco rivela che il primo volume occupa la prima posizione, battendo il 24° volume di Komi-san wa, Komyushou Desu (Komi Can't Communicate), volume appena uscito in Giappone. Più in basso nella lista, My Dress-up Darling è al quarto posto con il secondo volume, al quinto con il terzo, al sesto con il quarto, al settimo con il quinto, al nono con il settimo, al decimo con l'ottavo e al dodicesimo con il sesto.

Vale la pena notare che quest'opera è stata pubblicata in otto volumi fino a oggi, il che significa che tutti i volumi usciti sono nelle prime quindici posizioni nella classifica delle vendite. Il character designer Manabu Nii ha inoltre recentemente pubblicato due illustrazioni della protagonista Marin Kitagawa, basate sui suoi abiti del primo episodio della serie che potete vedere in fondo alla notizia.

L'adattamento anime va in onda dall'8 gennaio ed è confermato per dodici episodi, con le piattaforme Crunchyroll e Funimation che gestiscono la distribuzione in Occidente. Fukuda ha pubblicato il manga sulla rivista Young Gangan di Square Enix da gennaio 2018. L'editore ha pubblicato il settimo volume nell'aprile 2021, seguito dall'ottavo il 25 ottobre in Giappone.

Di seguito la sinossi di My Dress-up Darling: "Traumatizzato da un incidente d'infanzia con un amico che si opponeva al suo amore per le bambole tradizionali, il promettente artigiano di bambole Wakana Gojo trascorre le sue giornate in solitudine, trovando conforto nella sala del club di studio del suo liceo.

"Per Wakana, persone come la bella Marin Kitagawa, una ragazza dinamica che è sempre praticamente circondata da persone, sono come degli alieni di un altro mondo. Ma quando la vivace Marin, che non è mai timida, vede Wakana cucire dopo la scuola, irrompe con lo scopo di coinvolgerlo nel suo hobby segreto: il cosplay! Il cuore ferito di Wakana sarà in grado di gestire l'invasione di questo affascinante alieno?"

Cosa ne pensate? State guardando l'anime ecchi a tema cosplay My Dress-up Darling? Vi sta piacendo? Concludiamo, lasciandovi con uno splendido cosplay a tema My Dress-up Darling di Marin Kitagawa.