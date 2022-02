My Dress-Up Darling: la vertiginosa crescita del manga grazie al successo dell'anime

Una delle grandi sorprese dell'inizio del 2022 in ambito anime è rappresentata da My Dress-Up Darling opera nata dalla mente di Shin'ichi Fukuda e iniziata nel gennaio del 2018 in Giappone. A distanza di quattro anni la serie inizia a registrare una crescita esponenziale, grazie alla trasposizione animata a cura dello studio CloverWorks.

L'accoglienza riservata all'anime ha infatti sin da subito incrementato l'interesse degli spettatori nei confronti del manga, pubblicato regolarmente sulla rivista Young Gangan, arrivando a risultati del tutto inaspettati. Stando agli ultimi dati rivelati dalla casa editrice Square Enix, con un nuovo milione di copie immesse sul mercato la serie avrebbe da poco raggiunto il traguardo dei 4.5 milioni di copie in circolazione.

In meno di un mese quindi, considerando il giorno di debutto dell'anime, ovvero l'8 gennaio, la diffusione e popolarità del manga è cresciuta del 30% circa rispetto ai quattro anni di pubblicazione complessiva.

La prima stagione dell'anime, distribuita in simulcast sul sito Crunchyroll, è attualmente in corso e ha raggiunto un livello di gradimento superiore ad Attack on Titan, evento che ha fatto molto discutere. Cosa ne pensate di questo successo? Vi sta piacendo la serie? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo ad un provocante cosplay del primo cosplay di Marin.