My Dress-up Darling: il video cosplay di Marin Kitagawa nell'ending diventa virale

My Dress-up Darling sta diventando un grandissimo successo. Il manga già vendeva discretamente, ma la trasmissione in Giappone dei primi episodi dell'anime ha già avuto i suoi effetti positivi. I volumi di My Dress-up Darling stanno vendendo più di prima e più del previsto, rafforzando il titolo che viene pubblicato da Square Enix.

Le vicende della cosplayer Marin Kitagawa e del sarto - ma anche creatore di bambole giapponesi - Wakana Gojo stanno colpendo molto, ma è soprattutto l'esuberanza della protagonista di My Dress-up Darling che sta conquistando il pubblico. L'allegria, la spensieratezza e l'amore mostrato dalla gal bionda riescono a tenere gli spettatori incollati agli episodi, anche in attesa di vederla con altri abiti.

L'ending di My Dress-up Darling è cantata da Akase Akari, con Koi no Yukie che è diventata una canzone apprezzata. Negli scorsi giorni è stato però pubblicato il video ufficiale e completo della canzone che a sorpresa mostra i vari cosplay di Marin Kitagawa. La cantante veste così i panni della protagonista, ma entra anche nei panni dei suoi primi due cosplay.

In alto trovate il video con i tre cosplay di Marin Kitagawa da My Dress-up Darling con le note della ending in sottofondo. Il manga sarà portato in Italia da J-POP.