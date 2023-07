My Happy Marriage: il nuovo anime su Netlix che mischia amore e azione

My Happy Marriage, italianizzato Il Mio Matrimonio Felice, è disponibile settimanalmente sulla piattaforma streaming Netflix e sta riscuotendo un grande successo in poco tempo. Il prossimo episodio debutterà mercoledì 2 agosto e sarà ricco di azione, oltre che grande romanticismo.

Ne Il mio matrimonio felice, ambientata nel Giappone del XIX secolo, la maggior parte delle persone ha dei poteri soprannaturali. Nonostante la protagonista Miyo faccia parte di una famiglia prestigiosa appartenente all'alta borghesia, non rivela alcun tipo di attitudine e per questo motivo viene vista come una fonte di imbarazzo per la propria famiglia e aspramente maltrattata dal suo padre biologico e dalla sua matrigna e sorellastra.

Se inizialmente la serie potesse sembrare la semplice storia della fuga di Miyo dal proprio trauma attraverso l'improbabile matrimonio con Kiyoka Kudou, capitano militare del ceto alto, la storia si è rivelata essere ricca di suspance e di azione.

La serie riesce a mescolare una storia amorosa classica degli shojo ai momenti di forte intensità degli shonen, appassionando i fan di entrambi i generi. I primi episodi non mostrano questo dettaglio, ma dopo poco lo spettatore riesce a comprendere bene la piega che prenderà la serie e per chi ha letto la light novel, scritta da Akumi Agitogi e illustrata da Tsukiho Tsukioka, o ha letto il manga edito da J-pop in Italia, sa bene come continuerà l'opera.

Un OVA per My Happy Marriage è stato annunciato e arriverà il prossimo anno sul piccolo schermo. Intanto, non perdetevi il nuovo Kenshin Samurai Vagabondo!