My Happy Marriage, arriva un nuovo membro nel cast: annunciata trama del prossimo episodio

My Happy Marriage è uno dei nuovi gioielli di casa Netflix, in arrivo ogni mercoledì sulla piattaforma. La serie sta appassionando tutti i suoi spettatori e adesso è pronta ad ospitare un nuovo membro nel proprio cast.

My Happy Marriage sa mescolare amore e azione come poche altre opere e questo attira sia i fan degli shojo che quelli degli shonen. La Kadokawa ha recentemente rivelato che Yōko Hikasa, voce di Kyoko Kirigiri in Danganronpa, è entrata a far parte del cast dell'anime televisivo Il Mio Matrimonio Felice (Watashi no Shiawase na Kekkon) nel ruolo di Hazuki Kudō, sorella maggiore di Kiyoka Kudō.

Hazuki debutta nell'episodio 7 di questo mercoledì e avrà un ruolo chiave nella vicenda. Netflix offre una breve trama della settima puntata: "Kiyoka accompagna Miyo, che vuole visitare le rovine di casa Saimori. In seguito, un'ospite sorprendente va a trovarli.".

La dolce Miyo, che non sa né leggere né scrivere, accetta di ricevere l'aiuto della sorella maggiore di Kiyoka, che immediatamente la prende sotto la propria ala, chiedendole di chiamarla "sorellona". Finalmente Miyo trova una famiglia pronta ad accoglierla; intanto, dovrà impegnarsi al massimo per imparare tutte le attività religiose giapponesi, tipiche di una famiglia aristocratica di quell'epoca.

La serie avrà in totale 12 episodi, mentre un OVA di My Happy Marriage arriverà nel 2024 e sarà totalmente inedito. L'opera è ambientata in un Giappone fantastico del 19esimo secolo, la sfortunata Miyo nasce senza poteri e questo la rende la vergogna della propria famiglia aristocratica, subendo le violenze della matrigna e della sorellastra. Viene data in sposa al soldato Kiyoka, così senza cuore che le sue precedenti fidanzate sono fuggite dopo tre giorni dal fidanzamento. Entrambi non sanno che saranno l'uno la salvezza dell'altro.