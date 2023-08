My Happy Marriage: come viene data vita ad una scena? Arriva il video dietro le quinte

Mercoledì Kadokawa ha svelato un nuovo video dietro le quinte sottotitolato in inglese per l' anime televisivodi light novel My Happy Marriage (Watashi no Shiawase na Kekkon, tradotto Il mio matrimonio felice su Netflix) dello scrittore Akumi Agitogi e dell'illustratore Tsukiho Tsukioka.

Nel video in questione, che è disponibile all'interno dell'articolo, il regista Takehiro Kubota, l'animatore chiave Chihiro Takahashi e l'animatore intermedio Mai Iwata discutono tutti del lavoro di pianificazione, layout e disegno del montaggio finale del primo episodio dell'anime.

L'anime è stato presentato in anteprima il 5 luglio ed è tutt'ora in corso. Netflix ha anche iniziato lo streaming della nuova serie in tutto il mondo, che avrà in tutto 12 episodi. My Happy Marriage sa mischiare amore e azione ed è estremamente godibile anche per chi non è fan del genere romantico.

Recentemente si è unito un nuovo membro al cast di My Happy Marriage ed è un nome molto noto al pubblico degli anime. La serie è al momento al suo nono episodio ed è disponibile ogni mercoledì sulla piattaforma streaming Netflix con sottotitoli in italiano, mentre il manga viene edito in Italia da J-Pop.

Nata da una famiglia nobile, Miyo viene cresciuta dalla sua matrigna violenta e sposata con Kiyoka, un soldato così spietato che le sue precedenti fidanzate sono fuggite entro tre giorni dal loro fidanzamento. Senza una casa in cui tornare, Miyo inizia lentamente ad aprire il suo cuore al suo futuro marito, freddo e pallido, nonostante la loro difficile introduzione... Questa potrebbe essere proprio la sua occasione per trovare il vero amore e la felicità.