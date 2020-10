My Hero Acadademia: la vita di Froppy è in pericolo, chi la salverà?

Durante l'arco narrativo "Guerra di Liberazione Paranormale" abbiamo visto la scomparsa di numerosi eroi e villain. Nel capitolo 288 di My Hero Academia, la vita di una giovane studentessa della Classe 1-A del Liceo Yuei è in serio pericolo, riuscirà a salvarsi?

Mentre la battaglia tra Deku e Shigaraki infuria incessantemente, un'incalcolabile quantità di danni collaterali ha colpito i dintorni della città. A mettere a ferro e fuoco Nabato City ci ha pensato Gigantomachia, gigantesco villain capace di seminare il panico semplicemente percorrendo le strade del paese. Numerosi Pro Heroes hanno cercato di fermarlo, ma i risultati sono stati deludenti.

Nel capitolo 288 del manga creato da Kohei Horikoshi vediamo Uravity e Froppy intente a cercare di prestare soccorso ai civili in pericolo di vita. Nel tentativo di salvare una coppia intrappolata in un edificio, Tsuyu viene quasi colpita da uno degli attacchi di Gigantomachia; le macerie del palazzo sembrano stare per sommergerla, ma l'intervento fulmineo di Ochaco, che sfrutta il suo Quirk di manipolazione della gravità, risolve la situazione.

Le due giovani studentesse dell'Accademia U.A. possono così procedere spedite nella loro missione di salvataggio. Tuttavia, per loro il pericolo non è ancora finito: Toga sorprende gli eroi di My Hero Academia con un travestimento imprevisto. La reazione di Uraraka a un villain di My Hero Academia è sorprendente.