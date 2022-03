My Hero Acadamia 349, la battaglia d'amore: è l'ultimo scontro tra Toga e Uraraka

Ochako Uraraka è l'eroina di My Hero Academia, la protagonista femminile che ha accompagnato Deku fin dalle prime fasi del manga. A differenza del giovane eroe, che aveva un nemico naturale in Tomura Shigaraki, per lei bisognerà attendere l'arco dell'allenamento estivo nella foresta per capire chi sarebbe stato il suo nemico finale.

Bastarono poche vignette a Himiko Toga per mettere in risalto una certa affinità con Ochako Uraraka, non sotto il fronte comportamentale ma su quello della maturazione e della crescita. Le due ragazze di My Hero Academia sono vicine per certi versi e completamente opposte per altri, e questo rapporto è stato ribadito in altri incontri tra le due, tra cui quello della battaglia di Jaku.

Adesso che My Hero Academia è entrato nella guerra finale, Uraraka e Toga sono al loro ultimo scontro. Uravity dovrà affrontare una nemica con grandi capacità ed estremamente pericolosa sia per la follia che la attanaglia sia per il quirk. Non solo, Uraraka ha trovato una rivale in amore, anche se il sentimento di Toga è molto particolare.

Questa battaglia chiuderà quindi le sottotrame dedicate a entrambe le ragazze, anche se per il momento il tutto è rimandato a dopo My Hero Academia 350 che si concentrerà su un'altra coppia di personaggi.