My Hero Academia: 10 cose a cui vorremmo assistere prima del finale del manga

Le premesse con cui My Hero Academia comincia sono relativamente semplici. La storia segue Deku, un ragazzo senza superpoteri che sogna di diventare l'eroe simbolo del Giappone. Man mano che la serie va avanti, tuttavia, si infittisce di misteri e interrogativi. Prima della fine di My Hero Academia vorremmo che alcuni di questi trovassero risposta.

My Hero Academia è sul viale del tramonto, ma prima che la serie shonen di Kohei Horikoshi raggiunga il suo epilogo ci sarebbero degli eventi a cui ogni appassionato vorrebbe assistere. Con le battaglie di Shoto e Ochaco giunte al termine, ecco alcuni temi lasciati in sospeso dal mangaka.

Il primo punto potrebbe trovare risposta già con il prossimo capitolo. Il cliffhanger di My Hero Academia 402 lascia poche speranze di sopravvivenza a quel personaggio, ma nulla è da escludere. La profezia di Nighteye si sta per rivelare veritiera, oppure il Simbolo della Pace o Deku saranno riusciti a ribaltare le sorti del destino?

Dell'origine dei Quirk non si hanno molti dettagli. La spiegazione ufficiale è che essi siano nati come il naturale passo in avanti nell'evoluzione dell'uomo. Questo ragionamento sulla diffusione dei superpoteri ha alcune lacune importanti, che forse My Hero Academia potrebbe spiegare nel corso dello scontro con All For One, che solo di recente sembrava essere divenuto il bimbo luminoso cinese che ha dato origine alle Unicità.

Deku e Ochaco hanno una cotta reciproca e questo è chiaro sin dall'inizio della storia. Uravity ha confermato questa teoria nello scontro con Toga, ma adesso i fan vorrebbero vedere realizzata questa ship. Ci sarà possibilità dopo lo scontro finale?

Ciò su cui più di tutto i fan vorrebbero una risposta è il destino di Katsuki Bakugo. Kacchan è stato lasciato in sospeso tra la morte e una piccola percentuale di speranza di essere riportato in vita da ormai più di un anno. Che cosa è accaduto al personaggio più popolare dell'opera?

Il dramma della famiglia Todoroki è stato evitato con successo da Shoto. La situazione generale, tuttavia, non ha ancora trovato una reale fine. Dabi è stato salvato? I Todoroki torneranno ad abbracciarsi? Al momento queste domande sono state lasciate in sospeso.

La Guerra di Liberazione del Paranormale ha scosso il Giappone, caduto nell'oscurità dei villain. L'arco della Guerra Finale sta per chiarire se la società degli eroi cadrà definitivamente aprendo le porte a una nuova era di buio, oppure se infine All For One verrà battuto.

In My Hero Academia la trama generale viene raccontata da una voce narrante. Chi si nasconde dietro quelle parole? My Hero Academia potrebbe essere in realtà un flashback, una visione del vissuto di Izuku Midoriya.

La guerra ha impedito loro di concentrarsi sugli studi e sul percorso scolastico, ma la Classe 1-A dello Yuei riuscirà mai a diplomarsi e a ottenere il pass per diventare Pro Heroes? La fine della scuola è essenziale per la storia.

L'identità del padre di Deku è stata tenuta nascosta da Horikoshi, ma per quale motivo? Sotto l'identità del genitore di Midoriya potrebbe nascondersi addirittura All For One.

Il conflitto tra Deku e Shigaraki metterà fine all'opera. I due successori di All Might e All For One stanno già combattendo, ma l'intenzione di Izuku è quella di non fare del male al suo avversario. Dopo averlo visto spaventato come un bambino, Deku ha deciso di voler salvare Shigaraki. Ma un percorso di redenzione è davvero possibile per lui?