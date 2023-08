My Hero Academia: quali sono i 10 episodi meglio animati? La classifica

Di My Hero Academia è impossibile non citare l'eccezionale animazione dei propri episodi, che rendono i combattimenti estremamente curati in ogni dettaglio. Tuttavia, l'alto livello non viene mantenuto per ogni episodio, ma anzi viene riservato per i momenti più emozionanti della serie.

10 - 6x08, la sesta stagione è considerata da molti la migliore e l'episodio "Unione dei Villain VS Studenti dello Yuei" è un chiaro punto di riferimento per l'azione e la storia. Mentre Midoriya, Bakugo e Todoroki cercano di combattere Shigaraki con i professionisti, il resto della classe 1-A cerca di fermare la furia di Gigantomachia. I movimenti e i colori durante i combattimenti sono accattivanti e lo stile artistico di Horikoshi si esprime in modo eccellente.

9 - 5x09, diversi fan sono rimasti delusi dalla quinta stagione, ma questo non significa che l'animazione sia ugualmente ottima: le battaglie tra 1-A e 1-B combinano animazione 2D e 3D e la lotta fra la squadra di Bakugo contro Tokage e i suoi nell'episodio "Vince chi fa la prima mossa!" è uno dei punti di forza di questa stagione.

8 - 3x04, l'arco del Campo di addestramento della terza stagione presenta molti cambiamenti significativi. Il combattimento di Midoriya con Muscular è un momento di spicco, con Deku che spinge il suo Quirk oltre i suoi limiti per proteggere il giovane Kota. Il modo in cui il giovane eroe utilizza il milione percento fa risaltare l'episodio "Il mio eroe".

7 - 6x02, Mirko ha una delle migliori introduzioni nell'anime e questo è in parte dovuto all'animazione del suo primo combattimento durante l'episodio "Number Five Hero, Mirko". Mirko evita più volte di essere uccisa e perde persino un braccio durante la battaglia. Tuttavia, si rifiuta di arrendersi, ed è per questo che i fan la amano. Le sue espressioni selvagge sono perfettamente disegnate e i nomu che affronta sono terrificanti.

6 - 5x22, L'episodio dell'arco My Villain Academia "Sad Man's Parade" spicca per l'utilizzo di animazione 2D e 3D durante la lotta di Twice con le proprie ansie personali, che arriva al proprio culmine riuscendo ad utilizzare milioni di copie di se stesso.

5 - 3x11, la lotta di All Might con All for One non è lunga, ma è un momento significativo della serie. In "All for One", All Might si ritrova con le spalle al muro e a malapena i suoi Quirk lo aiutano. Quando All Might riesce a usare l'ultima forza in un ultimo pugno, l'uso delle linee e la mancanza di colore creano un momento dinamico. È un richiamo all'arte del manga originale, che i fan amano vedere nell'anime.

4 - 4x13, dopo essersi allenato con Gran Torino, Midoriya è davvero in grado di padroneggiare il suo Quirk. Tuttavia, c'è ancora il rischio che si rompa le ossa, ed è per questo che il Quirk di riavvolgimento di Eri gioca un ruolo così importante durante la lotta di Midoriya con Overhaul nell'episodio "L'infinito 100%" della quarta stagione. La piena potenza di Midoriya è incredibile. I suoi movimenti sono rapidi e la forza dei suoi pugni crea una pressione d'aria perfettamente animata.

3 - 2x10, la seconda stagione di MHA è leggera rispetto al resto degli eventi della serie. Tuttavia, ha i suoi momenti più cupi, soprattutto quando la tragica storia di Todoroki viene rivelata durante l'episodio "Todoroki Shoto: le origini". Durante il combattimento di Midoriya con Todoroki, quest'ultimo riesce a fare i conti con il suo passato e a vedere finalmente il suo Quirk come proprio.

2 - 1x12 È un peccato che non ci siano molti momenti in cui All Might può mostrare il suo potere. Il suo combattimento con i nomu nell'episodio "All Might" è uno dei primi grandi momenti della serie.

1 - 3x23, il combattimento tra Midoriya e Bakugo nell'episodio "Deku vs Kacchan 2" è il momento in cui il loro rapporto cambia in meglio. C'è un significativo sviluppo dei personaggi, ma l'animazione enfatizza l'intensità tra i due rivali.