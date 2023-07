My Hero Academia: le 10 migliori tavole del manga di Kohei Horikoshi

Nel corso dei quasi 400 capitoli di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha saputo creare scene memorabili, spesso coronate in magnifiche tavole ormai impresse nella memoria dei lettori e volte a sottolineare la loro importanza nella serie. Ecco quindi la nostra classifica delle dieci migliori pagine della storia di Izuku Midoriya come Hero.

In fondo alla classifica, al decimo posto, troviamo una delle prime scene toccanti della serie: quando il piccolo Midoriya chiede in lacrime a sua madre se potrà mai essere un Hero come All Might. Una tavola struggente, soprattutto per l’abbraccio di Inko al figlio, ormai consapevole di essere nato senza Quirk. Segue il momento in cui la piccola Eri torna a sorridere, libera dalle pressioni di Overhaul, e felice in braccio a Mirio, uno degli studenti che, insieme a Deku, è riuscito a salvarla dal Villain. In ottava posizione troviamo la tavola che chiude il capitolo 133, in cui Eijiro Kirishima, Red Riot, raggiunge Unbreakable la sua forma più resistente che gli dona un aspetto quasi mostruoso.

Al settimo posto si classifica Star & Stripe, la Pro Hero Numero Uno degli USA, con la splendida tavola del suo debutto, dove spicca il suo costume a stelle e strisce. Subito dopo troviamo il tentativo disperato di Overhaul per riprendere sua figlia, Eri, per continuare ad usarla come uno strumento per la sua ascesa nella Yakuza. In questa tavola, Kai Chisaki urla disperato a Deku di ridargli sua figlia allungando il braccio che rompe lo schema delle vignette, creando un paneling originale e che fa emergere ancor di più la sua disperazione.

A metà classifica troviamo invece la doppia pagina in cui Dark Deku è pronto a fronteggiare i suoi compagni, rappresentati nella scena da Uraraka, Bakugo e Ida. Segue il momento in cui Dabi rivela la sua vera identità: Toya, primogenito della famiglia Todoroki, fratello maggiore di Shoto e figlio di Endeavor. Un colpo di scena importante, considerato il messaggio lanciato in tutto il Giappone che ha dato inizio a un periodo declinante per la Hero Society, e soprattutto per Enji.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo la tavola in cui viene mostrata per la prima volta la mostruosa trasformazione di Shigaraki, con un corpo interamente ricoperto di mani, uno sguardo vuoto, non più umano. La medaglia d’argento va invece alla magnifica tavola in cui appare per la prima volta, e interamente, Dark Deku, nel capitolo 317. Il titolo di migliore tavola di My Hero Academia va all’atto finale di All Might in qualità di Pro Hero Numero Uno e Simbolo di Pace, quando volge il pugno al cielo dopo aver vinto lo scontro con All For One, nel capitolo 94, concludendo un’era dell’eroismo.

Siete d’accordo con questa classifica? Avete altre tavole che vi hanno particolarmente colpito? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ecco un bel poster di Horikoshi per i 9 anni del manga di My Hero Academia.