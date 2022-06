My Hero Academia: 10 misteri che rischiano di non venire risolti entro la fine del manga

Come rivelato da tempo da Kohei Horikoshi stesso, My Hero Academia è entrato nel suo arco narrativo conclusivo. L’Atto Finale dell’opera vede un’ultima, grande battaglia tra Heroes e Villain. Questa, deciderà il futuro della società degli eroi. Prima della fine della storia, ci sono però alcune trame irrisolte.

Numerose domande sono state lasciate in sospeso e probabilmente non troveranno mai risposta. La guerra, ha infatti ormai totalmente impegnato i protagonisti, che solamente alla fine riusciranno a tirare le somme di quanto accaduto.

Seppur non fondamentali ai fini della trama, i fan vorrebbero sapere maggiori dettagli sul Preside Nezu. Egli, è nato con l’High Spec Quirk, una Unicità che gli garantisce un’intelligenza superiore a qualsiasi altro essere vivente. Tuttavia, a quanto pare ha subito sperimentazioni da parte degli esseri umani. Come è passato dall’essere un “topo da laboratorio” al diventare il preside del più rinomato istituto giapponese?

All Might ha mai combattuto Gigantomachia? Questa, potrebbe essere una delle più grandi battaglie dell’opera, uno scontro basato su null’altro se non sulla forza bruta. In un eventuale spin-off sul personaggio, vorremmo vedere questo combattimento.

Tra i più grandi criminali della storia, oltre ad All For One e l’originale Destro, vi è Oji Harima. Il ladro, è fortemente legato alla figura di Mr. Compress, ma ormai egli è stato catturato dalle forze del bene. La storia di Harima, avrebbe forse meritato qualche cenno in più, anche se ormai è troppo tardi.

Chi è il papà di Izuku Midroiya? Del padre del protagonista di My Hero Academia non sappiamo molto, se non che è dovuto partire per lavoro quando Deku era ancora molto piccolo. Che tipo di Quirk possiede, se ne possiede uno, e per quale motivo non si è mai fatto vivo? Un cameo entro la fine della storia è quasi d’obbligo.

Il concetto di Singolarità dei Quirk è molto importante in My Hero Academia. Ma esiste un modo per fermarla? Con il passare delle generazioni, le Unicità divengono sempre più potenti. Ciò, in futuro, potrebbe portare alla fine della società degli eroi.

Chi è davvero All For One? Il suo volto, non è mai apparso in pubblico. Di lui, conosciamo infatti solamente il cognome, che è quello che affibbiò a Tomura, e un parente, il primo possessore di One For All. è evidente che a Horikoshi piaccia tenere questo personaggio nell’ombra, così da renderlo ancora più oscuro. Sapremo mai di più sul suo conto?

Fu All For One a dare a Shigaraki il Decay? Nel flashback di Tomura, vediamo che, nonostante l’eroica stirpe, egli da bambino non possedeva un Quirk. Fino al giorno in cui non impazzì dalla rabbia e dalle emozioni, si pensava che il piccolo Tenko Shimura non ne possedesse uno. E se fosse stato All For One, che monitorava la situazione da lontano, a fargli dono del Decadimento?

Il dottore che disse al piccolo Midoriya di essere un “senza Quirk”, ha una forte somiglianza con il Dottor Garaki. E se in realtà, lo scienziato criminale rubasse i Quirk ai bambini più dotati per donarli poi ad All For One?

Come sono nati i Quirk, in realtà? Cosa abbia causato questo fenomeno è ancora un mistero. Che si tratti di evoluzione genetica?

Un mistero che verrà sicuramente risolto a breve è l’ultimo Quirk del One For All di Deku. Ereditato dalla seconda vestigia, questo potere non è stato ancora mostrato. In base a quanto rivelato, è molto difficile da usare, tant’è che Midoriya non ha potuto sfruttarlo per raggiungere il luogo di battaglia di Shigaraki.