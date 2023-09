My Hero Academia: i 10 momenti più commoventi della serie anime

My Hero Academia è una storia stimolante sul superamento delle avversità per realizzare i propri sogni. Il viaggio di Izuku Midoriya da ragazzo Quirkless a grande eroe è particolarmente toccante. Tuttavia, ci sono molte scene in My Hero Academia che sono ugualmente commoventi.

Endeavor non sarà la persona più amata, ma ha i suoi fan. Un suo fan, in particolare, lo idolatra da molto tempo ed è lì tra la folla quando Endeavor ne ha più bisogno. Quando Endeavor sta lottando contro il Nomu High-End e gli spettatori stanno perdendo la speranza, un ragazzo di nome Hiroshi Tameda esclama coraggiosamente: "Non vedi?!" al giornalista. Tameda continua dicendo che Endeavor è ancora vivo e sta ancora combattendo e lascia intendere che finché continua, le persone dovrebbero sostenerlo.

A causa del suo Quirk a lungo raggio, a Denki Kaminari viene chiesto di essere in prima linea quando i Pro Heroes invadono il nascondiglio del Paranormal Liberation Front. Proprio mentre sta per perdere la pazienza, un professionista gli ricorda di pensare a chi o cosa sta combattendo. In quel momento, il volto di Kaminari diventa serio, e poi la telecamera piomba su Kyoka Jiro nella sua posizione. È un momento toccante in cui Kaminari trova il coraggio di continuare basandosi sul pensiero di proteggere Jiro.

Quando Izuku Midoriya e i suoi compagni di classe rimangono feriti in una rissa, Shota Aizawa e All Might chiedono ai genitori se sarebbero a loro agio nel lasciare che i ragazzi rimangano nei dormitori. All Might decide di andare da solo alla residenza di Midoriya. Quando parla con Inko Midoriya, però, fa molto di più che promettere di vegliare su di lui. All Might si scusa per aver coinvolto Izuku in veri combattimenti tra cattivi e promette di proteggere Izuku come se fosse il proprio figlio. La scena è straziante ma allo stesso tempo toccante, poiché il simbolo della pace fa una promessa infrangibile a una madre che cerca di prendersi cura di suo figlio.

Dopo che Midoriya ha salvato Kota Izumi dal cattivo Muscular e sebbene il bambino fosse ancora molto timido con Midoriya quando erano insieme durante il campo di addestramento estivo, Kota indossa scarpe completamente rosse, proprio come Midoriya. Alla fine, la zia di Kota, Mandalay, rivela che il bambino ha chiesto di avere scarpe da ginnastica rosse proprio come Midoriya. Questa è la prima volta che Midoriya vede l'impatto eroico che ha avuto sugli altri.

Midoriya non ha avuto il miglior inizio della sua carriera negli UA (Yuei). Non solo deve sopportare un allenamento estenuante con il suo mentore, All Might, ma studia incessantemente, salvo poi risultare inutile nell'esame tecnico finale. Midoriya sa di aver perso poiché non è riuscito ad abbattere tanti robot quanto gli altri avrebbero potuto e quando riceve un messaggio dalla Yuei, pensa che sia sicuramente una lettera di rifiuto finché All Might non appare sullo schermo per congratularsi con lui. Non solo la gioia di Midoriya di essere stata accettata è accattivante, ma il sacrificio di Ochaco Uraraka ha aiutato il pubblico a credere che esistano ancora brave persone nel mondo.

Quando Bakugo viene rapito dall'Unione dei Villain, i suoi amici vanno in missione per riportarlo indietro. Alla fine riescono e salvano Bakugo lanciandolo in aria e catturandolo. Vedere Eijiro Kirishima tendere il braccio verso un Bakugo angosciato è un momento commovente per un personaggio che odia sentirsi vulnerabile.

Il monologo di Ochako Uraraka è la chiave di lettura di MHA, un momento che non andrebbe assolutamente sottovalutato. Visto anche il suo grande impatto sulle persone circostanti, non può che essere una delle scene più commoventi di My Hero Academia.

Bakugo ha fatto molte cose brutte nella sua vita, soprattutto a spese di Deku. Pertanto, quando finalmente si scusa con Midoriya, i fan non riescono a trattenere le lacrime. Dopo una vita di odio e gelosia, il primo ammette perché lo ha odiato così a lungo e giura di fare ammenda per tutte le cose orribili che ha fatto in passato. Tuttavia, la parte più commovente è quando Bakugo chiama finalmente Midoriya per nome.

Izuku Midoriya ha sempre sognato di diventare un eroe grande quanto All Might. Finalmente ha la sua occasione quando incontra il suo idolo per la seconda volta dopo che Midoriya ha cercato di salvare il suo amico Bakugo da un cattivo. All Might gli dice che le sue azioni sono esattamente ciò che serve per essere un grande eroe. Mentre gli occhi di Midoriya si riempiono di lacrime perché il suo sogno è stato finalmente convalidato, All Might dice a Midoriya: "Anche tu puoi diventare un eroe".

Eri è una bambina che ha avuto una vita tragica. Per fortuna, la bimba viene salvata da Lemillion e Deku e accolta dagli insegnanti dell'UA. Per celebrare la sua nuova vita, Lemillion (Mirio Togata) porta Eri all'UA School Festival, dove guarda Midoriya e i suoi compagni di classe organizzare un concerto. Mentre la musica suona, Eri è così felice che alza le braccia in aria e sorride. È la scena più commovente di MHA, poiché mostra quanto la vita di una bambina sia cambiata grazie agli eroi della UA.