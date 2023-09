My Hero Academia: le 10 morti più tristi della serie anime

My Hero Academia inizia come una spensierata serie di supereroi, ma mentre Midoriya e i suoi amici lavorano per diventare eroi si rendono conto di quanto oscuro possa essere il mondo degli eroi. Essere un eroe è un lavoro pericoloso e molti eroi muoiono mentre cercano di salvare gli altri, soprattutto di fronte a criminali assassini.

Non ci sono molte morti degne di nota in MHA, ma le poche che si sono verificate sono memorabili e tragiche.

La League of Villains potrebbe voler distruggere la società, ma sono fra loro come una famiglia. Chiamano anche Magne "sorella maggiore" per via del legame che condividono tra loro. Sfortunatamente, Magne viene ucciso in modo orribile durante il primo incontro fallito dell'Unione con Chisaki.

Alcuni ricorderanno l'amico alato di Bakugou, quando ancora era bambino, Tsubasa, che lo ha aiutato a fare il prepotente con Midoriya. Molti fan hanno notato il Nomu alato che ha cercato di catturare Midoriya durante l'invasione dei nomu a Hosu. Interrogato a riguardo, il creatore di MHA Horikoshi ha confermato che il nomu alato fosse proprio Tsubasa. Il dottor Garaki è il nonno di Tsubasa e ha trasformato suo nipote in uno dei suoi nomu.

È comprensibile che Shigaraki si sia comportato in quel modo considerando quello che è successo alla sua famiglia. La maggior parte dei bambini riceve applausi e congratulazioni quando acquisiscono i loro Quirk, ma Shigaraki uccide accidentalmente tutta la sua famiglia nel momento in cui il suo Quirk si attiva.

Majestic non ha avuto molte apparizioni nello show, ma la sua morte ha avuto un enorme impatto sui personaggi. Durante la furia di Gigantomachia, usò il suo Quirk per salvare gli studenti, finendo per morire. Yaoyorozu e Tokage studiavano con lui, quindi furono particolarmente colpiti dal suo sacrificio.

In quanto eroe professionista numero 6, Crust è forte e onorevole. Durante la guerra con la Lega , fornì supporto e protezione ai suoi compagni mentre invadevano il laboratorio di Garaki. Sfortunatamente, la sua natura altruista avrebbe avuto la meglio su di lui. Crust salva Aizawa dal Quirk di Shigaraki, che invece lo colpisce.

Midnight è un'amata insegnante UA. Ha una personalità spiritosa e divertente, ma è anche un'ottima figura materna per i suoi studenti. I fan hanno imparato ad amare la sua personalità eccentrica, ma l'hanno amata ancora di più per la sua amicizia di lunga data con Eraserhead e Present Mic. Nessuno si sarebbe aspettata una sua morte, aveva molto di più da offrire alla storia, Ashido ha persino affermato che non poteva morire perché aveva ancora molto da insegnar loro. La sua morte è scioccante, ma il fatto che gli studenti trovino il suo cadavere è incredibilmente traumatico.

Per quanto Twice stesse dalla parte dei villain, i fan hanno imparato ad amarlo. Come viene detto anche da Hawks, Twice non è davvero cattivo ma è stato solo tremendamente sfortunato. Quest'ultimo con il proprio quirk avrebbe potuto distruggere tutti i migliori supereroi del Giappone ed è per questo che doveva essere per forza buttato fuori, tuttavia è straziante vedere tutta l'Unione dei Villaiin rimpiangerlo.

Aizawa è un insegnante severo che si aspetta molto dai suoi studenti. Le sue aspettative sembrano estreme, ma le ha per un motivo legittimo e triste. Durante il periodo di Aizawa alla UA, il suo migliore amico Oboro viene ucciso durante un attacco da parte di un cattivo. Oboro aveva un futuro brillante davanti a sé con l'intenzione di diventare un grande eroe. È terribile che la sua vita venga interrotta prima che possa ottenere qualcosa, e la storia del suo personaggio diventa ancora più devastante quando i fan scoprono che è stato trasformato nel nomu, Kurogiri.

Il Quirk di Sir Nighteye gli permette di vedere nel futuro, ma nemmeno lui riesce a salvarsi. Durante il combattimento con Chisaki, Sir Nighteye viene trafitto da una punta e muore in ospedale. La morte di Nighteye è incredibilmente triste, ma sono gli effetti sugli altri personaggi a peggiorare la sua morte.

Toshinori Yagi potrebbe essere vivo, ma la morte del suo personaggio da eroe All Might è la morte di maggior impatto dell'intera serie. All Might ha messo sulle sue spalle la sicurezza del mondo, lasciando gli altri eroi impreparati ad un mondo senza di lui. I cattivi hanno praticamente preso il sopravvento e molti eroi si sono arresi per questo motivo.