My Hero Academia, i 10 personaggi più forti al momento

Dall'inizio di My Hero Academia, le cose sono cambiate tantissimo. Se consideriamo il Deku iniziale, incapace di sfruttare il potere del One for All senza rompersi le ossa, e il Deku attuale che può utilizzare ben più di un quirk, di acqua sotto i ponti ne è passata. Ma anche altri personaggi sono migliorati, altri invece sono decaduti.

E, tenendo in considerazione gli ultimi eventi, ecco i dieci personaggi più forti di My Hero Academia. La base scelta è quella dello stato dei personaggi all'inizio della guerra finale contro i villain, al capitolo 344 di My Hero Academia.

In decima e nona posizione, due eroi molto conosciuti: Mirko ed Edgeshot. Rispettivamente al quinto e al quarto posto nella classifica degli heroes, i due si sono distinti più volte sul campo di battaglia. Mirko ha subito dei danni durante l'assalto a Jaku, ma le sue abilità rimangono pericolose, mentre Edgeshot è comunque uno degli eroi più forti in circolazione. Sopra di loro un villain, un Dabi più folle e cruento che mai, disposto a sacrificarsi per uccidere tutti, in particolar modo i Todoroki, e per questo è un personaggio molto potente. Sopra di lui però ci sono, a pari merito, due giovani eroi che scriveranno la storia: Katsuki Bakugo e Shoto Todoroki. I due giovani della classe 1-A sono in sesta posizione a pari merito per le doti che stanno mostrando durante la guerra.

Quinta posizione per Endeavor, l'eroe più famoso del momento, che con le sue fiamme può affrontare addirittura il signore del male. Quarta posizione per Gigantomachia: l'essere gigantesco che è il risultato di una fusione di più quirk sembra inarrestabile da chi non ha una grandissima potenza di fuoco. E chi ce l'ha, in terza posizione, è Deku, attualmente l'eroe più forte di tutti: One for All, Black Whip, Float e tanti altri quirk lo rendono una macchina da guerra. Inferiore, tuttavia, ad altri due personaggi: Tomura Shigaraki e All for One, che occupano la seconda e la prima posizione rispettivamente.

I due cattivi sono in due fasi diverse: Shigaraki sta raggiungendo l'apice, All for One sparirà a breve. Tuttavia, per il momento il gioco rimane a favore del leader, che ha molta più esperienza e malvagità, ma anche un controllo migliore di tutti i quirk di cui è dotato.