My Hero Academia: 10 personaggi di Hunter x Hunter in grado di battere All For One

All For One è l'antagonista più potente dell'universo di My Hero Academia e solamente un All Might pronto a tutto ha fermato la sua avanzata. Ma come ne uscirebbe da un confronto con i protagonisti di Hunter x Hunter?

Gli occhi scarlatti di Kurapika sarebbero totalmente irrilevanti in una battaglia con All For One, che lo metterebbe al tappeto in pochissimo tempo grazie ai suoi numerosi Quirk.

Le abilità fisiche di Meruem sono persino superiori a quelle di All Might; ciò implica che All For One non potrebbe rubare nulla dal suo corpo. In uno scontro del genere, l'antagonista di My Hero Academia ne uscirebbe sconfitto.

La capacità d'inondare d'acqua gli avversari di Leol sarebbe inutile con All For One, il quale è dotato di un apparato respiratorio. Di contro, il malvagio villain potrebbe sfruttare i suoi Quirk per trascinare sott'acqua il suo avversario e per metterlo K.O. in pochi attimi.



Sfruttando la sua incredibile velocità, Killua potrebbe andare ben oltre la capacità di anticipare le mosse avversarie di All For One. Inoltre, potrebbe persino strappargli il cuore dal petto con i suoi artigli affilati.

Knov è uno dei veterani della Hunter's Association, ma la sua mancanza di coraggio lo metterebbe in una situazione di totale svantaggio contro il tenebroso e inquietante All For One.

In seguito al primo scontro con All Might, la resistenza di All For One ha risentito dei danni ricevuti e l'irrefrenabile capacità di Morel di produrre cloni lo porterebbe all'esaurimento.

Nonostante una forza fisica straordinaria, Uvogin sarebbe totalmente vulnerabile all'offensiva di All For One, il quale potrebbe sfruttare i suoi Quirk per sfruttare i numerosi punti deboli dell'avversario.

Razor è un brillante utilizzatore di Nen e potrebbe lanciare palle potenziate a una velocità tale che All For One non riuscirebbe a schivare, data la sua scarsa agilità.

L'abilità di aspirazione di Shizuku soccomberebbe totalmente dinanzi alla brutalità di All For One, il quale riuscirebbe a finirla portandosi nelle sue vicinanze.

L'abilità di aspirazione di Shizuku soccomberebbe totalmente dinanzi alla brutalità di All For One, il quale riuscirebbe a finirla portandosi nelle sue vicinanze.

La più grande risorsa di All For One è la possibilità di privare i nemici dei loro poteri. Ma considerano che l'abilità di Isaac Netero è orientata attorno alla sua gigantesca statua, il villain creato da Horikoshi verrebbe schiacciato prima di poter reagire.