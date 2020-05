My Hero Academia è il 20° manga migliore di sempre secondo il pubblico giapponese

Quella di My Hero Academia è senza ombra di dubbio una delle più importanti e apprezzate produzioni di questi ultimi anni, un franchise che ha saputo conquistare il pubblico di questa grande industria grazie a un manga concretizzatosi per mano di Kōhei Horikoshi e a cui ha poi fatto seguito anche un adattamento animato.

Il brand, dopotutto, ha visto il susseguirsi di un enorme numero d'opere correlate e pensate per tenere impegnato un pubblico sempre più vasto e desideroso di novità - il quale tra l'altro non ha mai smesso di realizzare lavori fanmade, tra cosplay e fan-art dall'elevatissima qualità -, quindi non dovrebbe stupire che l'opera sia stata tanto amata dai fan.

In particolare, però, sembrerebbe proprio che l'epopea di My Hero Academia sia una tra le più apprezzate di sempre. Attraverso un sondaggio a cui ha partecipato una larga fetta del pubblico nipponico, infatti, è stato reso noto che la creatura di Kōhei Horikoshi è addirittura arrivata al ventesimo posto nella classifica dei migliori manga di sempre, un risultato di non poco conto che mette in mostra con ancor più chiarezza quanto importante sia divenuta la serie. Andando più nel dettaglio, qui di seguito potete leggere la lista completa:

1. Fullmetal Alchemist

2. ONE PIECE

3. Gintama

4. Hunter x Hunter

5. SLAM DUNK

6. Naruto

7. Haikyu!!

8. Bleach

9. Katekyo Hitman Reborn

10. Cardcaptor Sakura From

11 To 50 11. Dragon Ball

12. Prince of Tennis

13. Blade of Devil

14. Yu Yu Hakusho

15. Fruit Basket

16. JoJo’s Bizarre Adventure

17. Detective Conan

18. D.Gray-man

19. Hoshin Engi

20. My Hero Academia

21. Sailor Moon

22. Ranma 1/2

23. Kuroko Basketball

24. Rurouni Kenshin

25. Attack on Titan

26. Golden gouache!

27. SHAMAN KING

28. Kuroshitsuji

29. Black Jack

30. Inuyasha

31. Kamikaze Kaito Jeanne

32. Magi

33. Pocket Monster

34. Animal Doctor

35. Tokyo Ghoul

36. Honey and Clover

37. Natsume Yujincho

38. Stories

39. Magic round

40. Oran High School Host Club

41. Hetalia Axis Powers

42. Doraemon

43. World Trigger

44. DEATH NOTE

45. Assassination Classroom

46. FAIRY TAIL

47. SKET DANCE

48. Utooth Tora

49. HELLSING

50. Fushigi Yu Play

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane i fan hanno a lungo parlato della quinta stagione di My Hero Academia, la quale appare già da ora estremamente attesa da numerosissimi spettatori, soprattutto dopo il grande successo riscosso dalla quarta stagione.