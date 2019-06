My Hero Academia 233: arrivano le prime anticipazioni sul nuovo capitolo

Lo scontro tra la League of Villains e l'armata di Liberazione dei Quirk si fa sempre più intenso. Dopo le prime schermaglie e tattiche da guerriglia, infatti, entrano in gioco finalmente i due capi delle organizzazioni che si stanno preparando per affrontarsi grazie all'intervento di Twice che ha obbligato Re-Destro a scendere in campo.

Finora, si hanno ancora poche anticipazioni sul capitolo di My Hero Academia e ruotano principalmente sull'ultima pagina. Quindi attenzione spoiler dal prossimo paragrafo.

L'unica immagine estratta dal capitolo mostra le ultime vignette del capitolo 233, con una specie di entità nera con affianco un grosso riquadro di spiegazione. Sulla sinistra, invece, spunta Sliding Go che osserva questa massa oscura. La traduzione dei testi è la seguente: "Meta abilità: Stress. Si accumula e poi si trasforma in potere. Più se ne accumula e più forte e grosso diventa! Un terremoto...?! Nel bel mezzo dell'intensa battaglia... accade un evento strano in città?!". Sembra quindi che Re-Destro abbia un potere di accumulo simile a One for All.

Inoltre, come rivelato sempre dall'ultima vignetta, questo sarà l'ultimo capitolo di My Hero Academia prima di una breve pausa. Infatti, l'autore sarà in iato nel numero successivo di Weekly Shonen Jump, il #31, ma ritornerà regolarmente dal #32 dell'8 luglio.