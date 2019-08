My Hero Academia 241: ecco il ritorno degli eroi protagonisti

Sono tornati! Come anticipato da Kohei Horikoshi nell'ultimo tankobon, su Weekly Shonen Jump è andato in scena il nuovo arco narrativo di My Hero Academia. La saga appena conclusasi, e durata diversi mesi, ha visto un enorme ribaltone nel mondo dei villain ed è servito ad approfondire Tomura Shigaraki e gli altri antagonisti della serie.

My Hero Academia capitolo 241 ci fa tornare a poche ore dopo il salvataggio effettuato da Todoroki e Bakugo. I due giovani liceali hanno ottenuto da poco la licenza per eroi, nonostante ciò si sono lanciati nella mischia per imprigionare i villain, attirando l'attenzione della stampa. Le prime interviste non vanno così bene a causa di Bakugo, che viene completamente tagliato.

La nuova storia preparata da Horikoshi è ambientata a fine dicembre, nove giorni dopo l'incidente di Deika City che ha sconvolto tutti e il quale ha fatto sorgere diversi dilemmi nella società e critiche verso gli eroi. I ragazzi della 1-A intraprendono una lezione speciale sotto la supervisione di Mount Lady che educherà i ragazzi nel mostrarsi ai media con delle interviste.

Il primo è Todoroki, a cui viene chiesto di utilizzare anche una tecnica speciale: questa è fondamentale per far capire agli altri chi siamo, mostrando le proprie capacità e la propria affidabilità. Seguono poi sul palco allestito gli altri ragazzi della 1-A, ognuno con le proprie mosse e frasi. L'ultimo è Deku, che però è parecchio nervoso e non riesce ad essere se stesso.

Midnight interviene e chiede al ragazzo se è riuscito a controllarsi dopo il caos scatenato sul campo di battaglia degli esami della settimana precedente. Deku mostra quindi cos'è riuscito a ottenere, evocando brevemente il quirk della frusta nera. In ufficio, All Might sta studiando i quirk dei precedenti possessori dell'One for All quando arriva il preside, il quale comunica che presto il tirocinio per aspiranti eroi verrà ripreso.

My Hero Academia capitolo 241 sarà pubblicato ufficialmente su MangaPlus a partire da domenica primo settembre.