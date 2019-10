My Hero Academia 244: com'è andato il primo giorno da tutor di Endeavor?

È iniziato da poche settimane un nuovo arco narrativo di My Hero Academia, che vede il focus nuovamente incentrato sugli eroi principali. Il protagonista Izuku Midoriya riprende il suo addestramento sul campo, scegliendo stavolta di seguire l'eroe più potente attualmente in circolo: Endeavor. Quali eventi sono accaduti in questo primo giorno?

Dopo il volume 21 di My Hero Academia che l'ha visto protagonista, Endeavor ritorna con un ruolo prominente nella storia, e ancora una volta sembra collegato a Hawks e alla League of Villain. Il capitolo 244 pubblicato la scorsa domenica 29 settembre da Weekly Shonen Jump ci ha presentato la prima battaglia dell'arco narrativo in corso.

Dopo aver percepito un pericolo dovuto a un villain capace di levitare in aria, Endeavor si è lanciato all'attacco, mentre Midoriya, Bakugo e Todoroki cercano di fare del loro meglio per rimanere al passo. L'eroe di fuoco non ha alcun problema nel neutralizzare l'attacco nemico, mentre i tre aspiranti eroi si vedono soffiata la gloria dall'intervento tempestivo di Hawks.

Proprio quest'ultimo sembra avere qualcosa in mente e desidera coinvolgere nuovamente Endeavor negli intrighi di cui si sta facendo carico con il Fronte di Liberazione del Paranormale. Fino a che punto verranno coinvolti i giovani studenti della Yuei nei futuri capitoli di My Hero Academia?