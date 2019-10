My Hero Academia 247: inizia il nuovo allenamento di Midoriya!

La società è in pericolo, con il nuovo Fronte di Liberazione del Paranormale guidato da Tomura Shigaraki che si prepara a mettere in atto un piano catastrofico. Questo Hawks lo sa e grazie alle sue capacità ha cercato di avvisare più eroi possibili, tra cui Endeavor. Quest'ultimo, decifrato il codice, ha deciso di allenare Deku, Bakugo e Todoroki.

Il capitolo 257 di My Hero Academia parte con Endeavor che chiede ai tre giovani eroi i loro obiettivi. Mentre Deku si lancia in una lunghissima disamina del proprio potere, mostrando anche il suo nuovo quirk Black Whip, Endeavor comprende tutte le situazioni che coinvolgono il ragazzo, spostando poi l'attenzione su Bakugo.

L'eroe esplosivo rivela invece i suoi desideri: capire cosa non è capace di fare e cos'è ciò che gli occorre per diventare l'hero number one. Endeavor si gira per portare i ragazzi con sé, ma Todoroki si chiede perché abbia saltato il suo turno. Il padre risponde che l'obiettivo del ragazzo è padroneggiare l'attacco Flashfire, ma riceve da Todoroki una risposta fredda: il ragazzo è venuto di sua spontanea volontà per usare il padre e capire come passare da un giovane inesperto a un eroe a cui tutti si affidano.

Endeavor accetta la cosa e porta il terzetto sul campo per far apprendere i tre fondamentali di salvataggio, evacuazione e soppressione. Riusciranno Midoriya, Todoroki e Bakugo a superare le capacità di Endeavor? My Hero Academia tornerà la prossima settimana su Weekly Shonen Jump.