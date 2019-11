My Hero Academia 249: arrivano i drammi della famiglia Todoroki con un mistero da svelare

La famiglia Todoroki è un argomento presente fin dal festival di atletica della Yuei, momento in cui i lettori scoprirono della vera natura di uno degli eroi di My Hero Academia, Endeavor, e il suo rapporto col figlio Shoto. Questa relazione è stata portata avanti con diverse evoluzioni, e il capitolo 249 ci mette di fronte a un nuovo scenario.

Come confermato dagli spoiler di My Hero Academia 249, la prima metà del capitolo riprende l'addestramento dei tre ragazzi che stanno facendo il proprio tirocinio da Endeavor. Dopo una settimana, Midoriya, Bakugo e Todoroki si avvicinano sempre di più all'eroe ma senza riuscire a raggiungerlo definitivamente. Anche i sidekick dell'agenzia riconoscono gli sforzi che stanno facendo i ragazzi per concentrare il proprio potere.

Lo scenario cambia quasi subito presentandoci casa Todoroki, con il quartetto che arriva da Fuyumi e Natsuo per cena. La discussione in casa si fa subito pesante a causa dell'attrito tra Endeavor e Natsuo, con quest'ultimo che non riesce più a reggere la pressione del padre e se ne va. Mentre i ragazzi puliscono, Fuyumi chiede a Shoto cosa prova per il padre.

Il ragazzo risponde che vede la sua cicatrice come un segno inferto dal padre ma, col tempo, si è ritrovato a non capire più cosa pensare. Midoriya, che ha origliato la conversazione, sottolinea che Shoto è una persona gentile e pertanto sta soltanto trovando il momento giusto per perdonare Endeavor, così come probabilmente stanno facendo Natsuo e Fuyumi.

Anche Enji Todoroki origlia questa frase, e si chiede se sta facendo il bene della propria famiglia. Sul finale, l'eroe numero uno porta il cibo a un altare buddista in un'altra sala, dove c'è la foto di Toya Todoroki, primogenito della famiglia e finora mai comparso nella storia se non in un breve flashback. My Hero Academia tornerà su Weekly Shonen Jump la prossima settimana.