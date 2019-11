My Hero Academia 251: Deku, Bakugo e Todoroki mostrano la loro nuova potenza

L'ossessione di un villain può portare a brutti eventi, come quello accaduto in My Hero Academia capitolo 250. Mentre i lettori hanno fatto una conoscenza più approfondita della famiglia Todoroki, su questa gravava la minaccia del misterioso Ending, il quale ha preso in ostaggio Natsuo.

Mentre Endeavor resta fermo, i tre protagonisti di quest'arco di My Hero Academia reagiscono alla situazione e si liberano dall'auto controllata dal quirk nemico. Bakugo è il primo a scaraventarsi fuori dal mezzo grazie alle sue esplosioni e viene seguito a breve da Todoroki. Midoriya, invece, raccoglie le valige con le tute dei due compagni e gliele lancia.

I tre si preparano allo scontro, con Endeavor che non riesce a trovare il metodo giusto per salvare il figlio, rimanendo così bloccato. È in questo momento che parte l'azione impetuosa dei tre studenti della Yuei i quali si lanciano in tre azioni diverse ma complementari: Bakugo concentra tutto il suo potere in un istante, creando un'esplosione che gli permette un volo a lungo raggio e di strappare Natsuo dalle mani del villain; Midoriya sfrutta la forza di One for All per saltare in aria e, grazie al nuovo quirk Black Whip, salva le auto lanciate in aria poco prima dal nemico; Shoto crea uno scivolo di ghiaccio mentre si lancia a tutta velocità verso Ending, concentrando poi il potere delle sue fiamme in un unico pugno con cui manda al tappeto il criminale.

Endeavor non può fare altro che rimanere impietrito dal terrore mentre abbraccia Bakugo e Natsuo, entrambi illesi, dopo la colluttazione con Ending. Il titolo di My Hero Academia 251 è "Una settimana", ovvero il tempo che è stato necessario ai ragazzi per superare l'hero number one. Il futuro è radioso per i protagonisti.