In My Hero Academia 251 Deku padroneggia il suo nuovo attacco

Deku ha sempre avuto difficoltà nel controllare il One for All, mitico quirk di All Might che gli fu donato agli albori di My Hero Academia, dando inizio alla sua carriera da eroe. Ma, man mano che la percentuale di potere sfruttato è salita, sono sorti sempre più problemi, come quello creato dall'esplosione improvvisa di Black Whip.

Il nuovo quirk di Deku, ereditato da uno dei precedenti possessori di One for All, è stato utilizzato per la prima volta durante gli esami. Dopo un periodo di silenzio, ritorna in piena forma durante quest'arco narrativo di My Hero Academia con Endeavor e la famiglia Todoroki al centro della trama.

Ending sta mettendo a serio rischio non solo la vita di Natsuo ma anche dei civili nell'area, e l'eroe fiammeggiante non riesce a contrastarlo. È qui che intervengono i tre giovani allievi Midoriya, Bakugo e Todoroki, ognuno a suo modo per mettere KO il nuovo villain.

In una sola settimana di allenamento, il protagonista di My Hero Academia è riuscito a capire come concentrare il proprio potere, oltre al corretto utilizzo del pensiero parallelo con cui utilizzare entrambi i suoi quirk insieme. Durante l'attacco di Ending, Midoriya salva alcune automobili lanciate in aria con Black Whip. Stavolta, Deku non perde il controllo del potere come avvenuto sul campo di battaglia tra la classe A e B, mettendo in salvo tutti i malcapitati.

L'allenamento ha quindi avuto i suoi frutti, come sfrutterà Deku in futuro il Black Whip?