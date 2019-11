My Hero Academia 252: i ragazzi battono l'eroe, mentre Endeavor sceglie la via più dura

Sin da quando All Might è stato costretto a ritirarsi in seguito allo scontro con All for One, Endeavor è stato l'eroe numero uno nelle classifiche di My Hero Academia. Da lì è partito un percorso di cambiamento per Enji Todoroki, volto a capire meglio se stesso e le proprie colpe, specie nei confronti della moglie e dei figli.

La crescita e maturazione di Endeavor sono culminate nell'attuale arco narrativo di My Hero Academia. Midoriya, Bakugo e Todoroki si sono mostrati degli allievi provetti durante questa settimana e sono riusciti a uscirne trionfanti nello scontro con Ending. Il villain, grazie alla combinazione dei tre, è stato assicurato alla giustizia, mentre Endeavor non è riuscito a muovere un dito per la paura di perdere il figlio.

In My Hero Academia 252 tutto ciò porta alla scelta di Endeavor. L'eroe, discutendo col figlio, capisce che cosa deve fare per assicurare che la sua famiglia sia più tranquilla. Mentre Natsuo è ancora arrabbiato col padre, la polizia blocca Ending una volta e per tutte. Il villain era riuscito a migliorare il proprio quirk tramite la droga dello Shie Hassaikai che ancora circola nel mercato nero, nonostante sia in dosi ridotte.

Bakugo rivela indirettamente di aver scelto un nome da eroe, anche se non vuole svelarlo agli altri, mentre Endeavor torna a casa una volta finito il tirocinio del terzetto: acquisterà un lotto di terra e farà costruire una casa dove i figli e la moglie possano vivere tranquilli, mentre lui rimarrà nel vecchio edificio da solo. My Hero Academia tornerà col capitolo 253 su Weekly Shonen Jump numero 3 e con pagine a colori per festeggiare l'arrivo del lungometraggio My Hero Academia: Heroes Rising, oltre che la popolarità della serie.