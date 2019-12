My Hero Academia 254 provoca una crisi in Aizawa, come reagirà il professore?

Mentre Bakugo vince il sondaggio di popolarità dei personaggi di My Hero Academia con uno scarto enorme su Izuku Midoriya, il manga di Kohei Horikoshi inizia l'ingresso in un nuovo ciclo narrativo. Il protagonista, a sorpresa, è un personaggio che abbiamo conosciuto in Vigilante: My Hero Academia Illegals.

Già il finale del capitolo 253 di My Hero Academia non aveva posto ottime basi per Shota Aizawa, noto anche come Eraserhead, professore alla Yuei. Kurogiri è in possesso del quirk di Shirakumo, compagno di classe e amico stretto del futuro professore ma morto durante un salvataggio. Il trio composto da Aizawa, Shirakumo e Present Mic voleva fondare un'agenzia insieme.

Durante le interrogazioni e ispezioni effettuate in passato, la polizia e Gran Torino hanno pensato alla possibilità di ottenere qualche dettaglio risvegliando la parte inconscia di Shirakumo, il cui corpo è stato usato come base per Kurogiri. Per questo il duo di professori è stato convocato a Tartarus, pensando al passato e al presente. Aizawa inizia a parlare del suo operato come professore, che mostra anche la realtà dell'espulsione della classe 2-A.

Mentre racconta tutti questi episodi, Kurogiri sembra non mostrare alcun effetto, se non quello di preoccuparsi per Shigaraki. Sul finale però qualcosa sembra cambiare quando il professore di My Hero Academia chiede a Shirakumo di tornare dalla parte degli eroi. My Hero Academia torna la prossima settimana col capitolo 255.