My Hero Academia 259: l'invasione dà inizio alla battaglia contro Shigaraki

Dopo tanti attacchi subiti, stavolta è il turno degli eroi rendere pan per focaccia ai criminali. Tomura Shigaraki e il suo gruppo sono sempre stati una spina nel fianco della società e gli ultimi eventi lo avevano reso troppo potente per stare a guardare. Grazie a Hawks, finalmente Endeavor ha potuto dare il via a una guerra in My Hero Academia.

Sul finale di My Hero Academia 258 abbiamo visto i protagonisti divisi in due squadre: in una erano presenti tanti eroi professionisti, dove non mancano anche personaggi esterni come Denji di Chainsaw Man, dall'altra c'erano i ragazzi della 1-A con Izuku Midoriya in primo piano.

"Un inizio tranquillo" è il titolo di My Hero Academia 259 e non manca di presentare il dottor Ujiko. Il suo vero nome è Maruta Shiga, nome che non ha mancato di causare polemiche per Horikoshi, ed è una persona senza quirk. All'apparenza un filantropo e dottore di nota fama, non è naturalmente chi dice di essere. Come spiega Tsukauchi, nel suo ospedale è stata trovata una sala segreta grazie a un infiltrato nella quale si intravede anche un piccolo nomu.

L'hero number one e gli altri ascoltano le indicazioni e le informazioni ottenute, preparandosi all'assalto all'ospedale dove si trova Shigaraki. Gli eroi professionisti sono in marcia, ma tra loro non mancano anche studenti come Amajiki e alcuni della classe 1-A e 1-B. I restanti ragazzi della Yuei sono invece radunati in un altro punto, con Burnin come guida.

Endeavor si avvia verso la città tenendo fede alla parola data a Hawks, mentre Slidin Go si accorge che c'è qualcosa che non va nella cittadina. Tuttavia, il membro dell'esercito di Shigaraki viene subito bloccato mentre un'orda di eroi si avventura nell'ospedale. Mentre Deku e gli altri danno il via al piano di evacuazione della metropoli, Endeavor si para davanti a uno spaventatissimo dottor Ujiko. A Shigaraki manca ancora un mese prima del completo ristabilimento, i criminali di My Hero Academia sono davvero spacciati?