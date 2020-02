My Hero Academia 259 fa ipotizzare il modo in cui All for One ha ottenuto i suoi quirk

Il malvagio All for One ha imperversato per anni nella società, creando un sottomondo criminale che ha perdurato fino all'arrivo di All Might. Tuttavia, nonostante le ferite gravi, è riuscito in qualche modo a sopravvivere e a mettere le mani su nuovi quirk. Gran parte di questo potrebbe essere dovuto a uno dei nuovi personaggi di My Hero Academia.

Sono infatti davvero tanti i poteri che All for One ha recitato durante lo scontro a Kamino con All Might e, per ottenerli, al criminale era necessario un accesso semplice e rapido a luoghi con alta concentrazione di pubblico. Ciò potrebbe essere quindi avvenuto nelle proprietà e ospedali del dottor Ujiko, o meglio Shiga Maruta.

Presentato ufficialmente nel capitolo 259 di My Hero Academia come un filantropo e medico di fama internazionale specializzato sui quirk, Maruta ha costruito numerosi edifici in ogni parte del paese e potrebbe aver preparato stanze e condizioni speciali per far sì che il suo amico All for One potesse mettere le mani sui quirk dei bambini o delle persone in visita.

Le implicazioni di questa situazione sono parecchie e, sotto alcuni aspetti, è una fortuna che Deku non avesse quirk. Tuttavia, alcune teorie vogliono che proprio il protagonista di My Hero Academia si sia visto sottrarre il potere che possedeva dalla nascita proprio da All for One.