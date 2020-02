My Hero Academia 260 scatena il caos: i nemici sono già alle strette?

Dopo un lavoro durato mesi tra raccolta informazioni, decodifiche e pianificazione, gli eroi guidati da Endeavor entrano in azione. Ormai l'Armata di Liberazione del Paranormale è troppo potente per lasciare che si muovano per primi, spingendo i professionisti a prendere in mano la situazione. Spoiler su My Hero Academia 260 dal prossimo paragrafo.

L'incontro tra Endeavor e il dottor Maruta sembra aver enormemente spaventato quest'ultimo. Non si poteva infatti aspettare un'intrusione nel proprio ospedale da parte di un gruppo di eroi tra cui c'è anche Aizawa. Il capitolo 260 di My Hero Academia comincia proprio con Eraserhead che annulla il quirk del dottore che, a quanto pare, permette al possessore di rigenerarsi. Potrebbe essere proprio questo il quirk donato ai nomu e che ha valso loro l'iper rigenerazione.

Tutti gli eroi si avventano sull'ormai invecchiato di colpo dottore, mentre intervengono alcuni colleghi e infermieri dell'ospedale per cercare di salvare il vecchio, convinti della sua bontà. La realtà è che Maruta è in contatto con i nomu e, grazie a un comando, riesce a farli arrivare nel corridoio in cui si trova. Un gran numero di creature sfonda la parete, uccidendo il dottore che, prima di svanire, raccoglie dati sul quirk di Eraserhead.

Mentre il clone creato da Twice scompare, continua l'evacuazione dell'ospedale in modo tale da non avere vittime se dovesse trasformarsi in un campo di battaglia. Intanto Mirko avanza nei corridoi laterali facendosi strada tra un esercito di mostri. Nel suo laboratorio, il dottor Maruta rimpiange il dover lasciare la sua sede, dove sono radunati tutti i suoi esperimenti con i quirk e i nomu. Mentre si avvicina a Johnny per andarsene col quirk di teletrasporto però arriva Mirko che sfonda una parete fracassando il piccolo nomu.

Stavolta il vero dottore è realmente spaventato dall'avanzata degli eroi di My Hero Academia: il suo regno di terrore potrebbe essere giunto alla fine.