My Hero Academia 260: finalmente svelato il Quirk del Dr. Ujiko

Il capitolo 260 di My Hero Academia ha rivelato nuove informazioni sul Dottor Ujiko, il fedelissimo servitore di All for One e di Tomura Shigaraki. Nelle ultime settimane si era parlato spesso del Quirk del dottore, la cui rivelazione sembrerebbe persino aver tappato alcuni buchi narrativi.

L'ultimo arco narrativo My Hero Academia sta per mettere in scena l'incredibile scontro tra i Pro Heroes e il Fronte di Liberazione del Paranormale, una battaglia che probabilmente segnerà la fine di una delle due fazioni. Endeavor e gli altri eroi però non hanno intenzione di farsi cogliere impreparati e dopo aver ricevuto una soffiata, si sono recati al Jaku Hospital con l'intenzione di fermare il braccio destro di All for One e scoprire nuove informazioni sui villain.

Quando gli eroi arrivano all'ospedale, Eraser Head colpisce immediatamente il Dottor Ujiko con il suo Quirk, causandogli di conseguenza un rapidissimo invecchiamento. Gli eroi realizzano quindi che l'abilità nascosta del dottore è una sorta di super rigenerazione, la stessa che in passato avevano rilevato nei Nomu da lui creati. In questo modo si spiega anche la ragione per cui All for One riuscì a sopravvivere a tutti i danni causatogli da All Might durante il loro scontro.

Il Dottor Ujiko è davvero uno dei maggiori pericoli per i Pro Heroes, e l'invasione successiva da parte dei Nomu non ha certo semplificato le cose. Avere a che fare con un villain in grado di creare e modificare i Nomu potrebbe rivelarsi deleterio nel lungo periodo, e gli eroi sanno benissimo di non poter vincere contro creature di quel calibro. Per scoprire come continuerà la battaglia non ci resta che aspettare l'uscita del prossimo capitolo.

E voi cosa ne pensate? Vi sta piacendo questo arco narrativo di My Hero Academia? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste leggere qualche dettaglio in più invece, vi rimandiamo ad uno dei nostri tanti approfondimenti sul capitolo 260.