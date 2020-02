My Hero Academia 261: gli spoiler annunciano le prime vere difficoltà per gli eroi

Il manga di My Hero Academia ha inserito tanti nuovi eroi negli ultimi volumi, in particolare grazie alla top 10 semestrale che sancì la prima posizione per Endeavor: Hawks, Best Jeanist, Edgeshot, Mirko, Crust, Kamui, Wash e tanti altri erano stati sotto i riflettori. Ma adesso è giunta l'ora per i lettori di vederli in azione.

I precedenti capitoli di My Hero Academia hanno visto in azione tutti gli eroi che ora hanno l'obbligo di tarpare le ali a Shigaraki e i suoi. Con Endeavor a capo, si sono diretti tutti all'ospedale del dottor Kyudai Garaki e in questa fase l'eroina coniglio Mirko ha indubbiamente rubato la scena. Ma gli spoiler del capitolo 261 di My Hero Academia anticipano uno scontro di alto livello per lei.

Nella pagina di frontespizio, Mirko è protagonista mentre spicca un salto per sferrare un potente calcio. Il resto del capitolo si svolge in parte nel laboratorio in cui Mirko ha fatto irruzione, ma le capsule che contengono i nomu si rompono. Questi sono tutti High End, potenti come quello affrontato da Endeavor e Hawks qualche mese prima. L'ultima pagina del capitolo di My Hero Academia, che potete osservare anche in calce, vede Mirko sanguinante affrontare un gran numero di questi nomu di altissimo livello.

Il prossimo capitolo di My Hero Academia non arriverà prima di altre due settimane: su Weekly Shonen Jump #12 è infatti stato annunciato un periodo di pausa per Kohei Horikoshi che non farà apparire il suo manga sul #13 della rivista.