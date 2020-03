In My Hero Academia 263 un personaggio resta sconvolto dal tradimento

Il nuovo capitolo di My Hero Academia, il 263, è stato pubblicato su MangaPlus nella giornata di ieri domenica 8 marzo. Vediamo insieme quali sono stati i contenuti preparati da Kohei Horikoshi per questa settimana.

Mentre Mirko è nel laboratorio ad affrontare i Nomu, ma il mangaka decide di riportare i lettori di My Hero Academia sulle scene che stanno accadendo al di fuori della struttura. Poco prima dell'attacco a cui abbiamo assistito nelle pagine finali del capitolo 262, gli eroi sono radunati al di fuori del quartier generale del Fronte di Liberazione del Paranormale. Mineta sta prendendo la cosa poco sul serio mentre si trova lì insieme agli altri membri della sua classe.

Tuttavia, ce ne sono alcuni mancanti: Tokoyami e Kaminari sono infatti andati in prima linea per assediare il luogo e, mentre Tokoyami non mostra troppa preoccupazione, il ragazzo elettrico è piuttosto spaventato nonostante le numerose rassicurazioni di Midnight. Il suo intervento sembra, infatti, fondamentale per la lotta che ci sarà di lì a breve.

Cementos è uno dei primi ad attaccare, devastando il castello nemico ma questi rispondono con i primi attacchi. È infatti ora della lotta tra il fronte e gli eroi, che si scagliano uno contro l'altro. Kaminari rimane indietro, ancora terrorizzato, e si gira verso la foresta che ha alle spalle desiderando di essere con i suoi compagni di classe. Lì percepisce la presenza di Jiro che gli dà forza e lo incentiva a entrare in battaglia.

Uno dei primi nemici a uscire fuori è un villain con il quirk Amplivolt ed è capace di utilizzare la corrente elettrica. Il suo attacco sembra essere micidiale ma Kaminari interviene e controlla tutta l'elettricità sprigionata. Il comandante è stato quindi neutralizzato piuttosto facilmente dal ragazzo, ma la lotta tra gli eroi di My Hero Academia e i villain è ben lontana dalla fine.

Nelle ultime due pagine del capitolo arriva però una scena piuttosto oscura: Hawks, completamente nero e con due spade fatte di piume, ha intrappolato Twice in uno stanzino oscuro. Il villain è terrorizzato da quello che credeva un suo compagno e lo osserva mentre Hawks ha uno sguardo sanguinario. My Hero Academia tornerà su Weekly Shonen Jump e MangaPlus la prossima settimana con il capitolo 264.