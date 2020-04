My Hero Academia 267: Dabi diventa sempre più folle e misterioso

Horikoshi ha deciso di tenere in ansia i fan con il nuovo arco narrativo di My Hero Academia. Infatti da diverse settimane sono in corso lotte su più fronti tra villain ed eroi che inevitabilmente portano a ferite e vittime in entrambi gli schieramenti. Vediamo cosa ha preparato il mangaka per il capitolo 267 di My Hero Academia.

Dopo una pagina a colori che Kohei Horikoshi ha deciso di dedicare completamente a Mirko, si apre il capitolo 267 di My Hero Academia intitolato "Fiamme". Sono proprio quelle che vede Tokoyami in una delle finestre della tenuta dove si sta intensificando lo scontro tra eroi e villain. Mentre era uno dei passeggeri del Fataxi di Fat Gum, il giovane eroe della Yuei nota alcune fiamme divampare da una finestra dell'edificio.

Dietro quella finestra si sta ormai definendo l'esito dello scontro tra Dabi e Hawks. Il secondo sembra allo stremo con le ali quasi tutte bruciate e la schiena in fiamme. Dabi è estasiato dagli eventi e, nonostante dica di essere scontento per la morte di Twice per mano di Hawks, il suo volto tradisce un'estasi senza pari. Hawks rivela di aver ottenuto informazioni su tutti i membri della League of Villain ad eccezione di due persone: Tomura Shigaraki e Dabi.

Si passa poi a un frammento del passato di Hawks che, ancora piccolo, decide di abbandonare la vita normale per unirsi a un programma speciale dove potrà diventare un eroe come Endeavor, colui che l'ha salvato. Tornando al presente, l'eroe alato chiede a Dabi che sia e l'uomo incendiario risponde ma Horikoshi decide di non mostrare il testo del balloon, lasciando l'identità nel mistero. Hawks rimane sbigottito per l'affermazione e Dabi invece che aspira a far diventare il sogno di Stain realtà e che avrebbe meritato lui tutte le attenzioni rivolte a Twice e Shigaraki.

Nel laboratorio, nel frattempo, Mirko è ancora alle prese con i nomu high-end. I mostri stanno diventando via via più forti e l'eroina coniglio non può più fare niente per contrastarli da sola ma può comunque riuscire ad adempiere alla sua missione. Si lancia così all'inseguimento del dottore nello stretto cunicolo di collegamento dove c'è anche il serbatoio di Shigaraki. Mentre Mirko sta per sferrare il suo colpo, un nomu le trafigge però la gamba.

In soccorso di Hawks e Mirko arrivano però Tokoyami ed Endeavor. Come proseguirà la lotta nel capitolo 268 di My Hero Academia?