My Hero Academia 267: Horikoshi ha deciso di traumatizzare i fan? Ecco i primi spoiler

Sembra non ci sarà pace per i lettori di My Hero Academia. I fan dovranno abituarsi al ritmo e agli eventi mostrati negli ultimi capitoli del manga che Kohei Horikoshi sta preparando settimana dopo settimana. Dopo gli eventi del capitolo 266 pubblicato su Weekly Shonen Jump della scorsa settimana, ecco altri risvolti imprevisti.

Se i fan pensavano che con la morte di Twice per mano di Hawks potessero rimanere tranquilli per un po', si sbagliavano. I primi leak di My Hero Academia 267 sono stati infatti confermati da due immagini apparse in rete negli scorsi minuti. Come potete vedere in calce, le immagini si concentrano prevalentemente sull'eroina coniglio Mirko.

La donna stava combattendo in laboratorio contro i nomu high-end e aveva perso un braccio, uccidendo però uno dei nemici. Nel prosieguo dello scontro però la donna non sta avendo la meglio e, nonostante i possenti calci, viene sfinita e messa al tappeto dai nomu e sembra che venga privata anche dell'altro braccio. Nell'ultima vignetta sembra essere ormai sfinita e arresa alla morte. Alcuni leak non confermati sembra che rivelino l'effettiva morte di Mirko.

In una delle altre vignette delle pagine leakate, si intravede inoltre un uomo gigante che dovrebbe essere Gigantomachia con una piccola radio tra le mani, probabilmente per essere collegato direttamente agli ordini di Tomura Shigaraki. Cosa ne pensate di queste anticipazioni di My Hero Academia 267? Il capitolo sarà ufficialmente pubblicato su MangaPlus domenica alle ore 18:00.