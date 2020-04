My Hero Academia 267: che mistero c'è dietro quel personaggio?

Continua la saga di My Hero Academia con Kohei Horikoshi che si sta dedicando completamente a un arco narrativo che potrebbe dissolvere tutti i dissidi avuti tra società degli eroi e League of Villain dall'inizio del manga. Stiamo scoprendo man mano personaggi nuovi e approfondimenti dei vecchi, ma c'è un individuo che brilla per misteriosità.

Dopo Tomura Shigaraki che è stato approfondito con un flashback ad hoc qualche volume fa, in My Hero Academia uno degli individui più misteriosi è senza dubbio Dabi. L'uomo capace di emettere fiamme azzurre si è dimostrato più volte imperscrutabile e ha agito individualmente spesso rispetto alla media della League of Villain.

Il capitolo 267 di My Hero Academia conferma ancora una volta che Dabi è davvero un individuo importante da tenere d'occhio per l'intero futuro del manga. Mentre combatte con Hawks, svela che in realtà conosce il nome dell'eroe alato, cosa che davvero in pochissimi conoscono. Inoltre dice il suo nome sempre all'uomo che sta affrontando anche se Kohei Horikoshi ha deciso di nasconderlo ai fan e di non mostrare il testo del suo balloon.

Horikoshi non è quindi ancora pronto per rivelare la vera identità di Dabi al pubblico per motivi ignoti. Chissà se le teorie dei fan di My Hero Academia sul personaggio si riveleranno un giorno esatte.