My Hero Academia 268: Shigaraki si conferma il pericolo più grande

Tomura Shigaraki è riuscito a mettere su un'organizzazione che man mano è diventata più grossa anche senza l'ausilio del suo maestro All for One. La battaglia intercorsa nell'arco narrativo "My Villain Academia" ha infatti regalato l'accesso a un'enorme mole di risorse. Shigaraki è quindi un vero pericolo in My Hero Academia.

Ma, oltre al potere economico e militare, Tomura Shigaraki sta anelando, sotto consiglio del dottor Kyudai Garaki, anche a una forza illimitata. Grazie a un'operazione non meglio specificata che si è tenuta alcuni mesi fa, Shigaraki avrà quirk e poteri al livello di quelli del suo maestro. Tuttavia per far sì che questo processo si realizzi, Shigaraki è scomparso da diversi volumi.

Lo rivediamo nel capitolo 268 di My Hero Academia quando Mirko si lancia in un attacco suicida. Anche se ormai allo stremo, la donna sa che deve fermare il progetto di Garaki e, una volta arrivata nel piccolo antro dove si trova la capsula di Shigaraki, capisce istantaneamente che il nemico va fermato a ogni costo.

Gli schermi del professore mostrano un avanzamento del processo al 75%, quindi manca ancora un po' prima del suo completamento, ma già in questo momento Tomura Shigaraki potrebbe essere una minaccia letale per la società di My Hero Academia.