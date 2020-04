My Hero Academia 269: spoiler e immagini, la crisi si avvicina

Dopo una settimana di pausa dovuta al Coronavirus, Weekly Shonen Jump rischiera i titoli di punta. Sta per arrivare infatti il numero 21-22 della nota rivista di manga che debutterà su MangaPlus domenica alle ore 18:00 e tra le storie che sicuramente terranno più alta l'attenzione c'è My Hero Academia, con il capitolo 269 in preparazione.

Il capitolo 268 di My Hero Academia ci aveva lasciati con una capsula di Tomura Shigaraki quasi completamente distrutta e nulla aveva consentito di capire cosa fosse successo all'arcinemico e capo della League of Villain. I primi spoiler di My Hero Academia 269 risolvono questo arcano.

Sono poche vignette quelle trapelate in rete, e che potete vedere in calce, e che presentano pochi eventi. In primis, il campo di battaglia torna a essere, almeno all'apparenza, quella esclusiva del laboratorio di Garaki. Endeavor e Mirko vengono raggiunti da tutti gli altri eroi presenti nell'ospedale come Ryukyu e Rocklock. La coniglietta intanto è davvero in pessima forma, considerate tutti i danni subiti dai Nomu High-End, con questi ultimi che continuano ad attaccare a destra e a manca.

Mentre la lotta va avanti, Present Mic riesce a distruggere completamente la capsula di Shigaraki e il corpo del giovane cade a terra e, all'apparenza, non respira. Le ultime pagine però, dopo alcune azioni concitate, mostrano il risveglio di Shigaraki che si ricollega al suo maestro All for One. Il sogno infernale è cominciato, cosa farà Shigaraki? My Hero Academia arriverà domenica su MangaPlus e lunedì in Giappone.