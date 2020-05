My Hero Academia 270: Shigaraki ha ereditato il potere supremo?

Il capitolo 270 di My Hero Academia è stato uno shock per i fan. In molti infatti non si aspettavano ciò che è successo, con le informazioni rivelate dal dottor Garaki e ciò che sta subendo Tomura Shigaraki. Vediamo insieme qual è la situazione in quest'ultimo capitolo.

Fino ad ora Kohei Horikoshi ci aveva fatto credere che All for One fosse in pieno possesso del suo quirk. Il villain è stato infatti capace di assorbire quirk da altre persone, trasferirle da un essere all'altro favorendo la creazione dei nomu e infine di utilizzarli nel suo corpo a proprio piacimento. Come raccontato da All Might, sono queste tutte le capacità di All for One che si pensavano ormai sigillate insieme al suo possessore nella prigione di Tartarus.

Invece il dottor Garaki ha presentato tutt'altra situazione: sia il quirk di ringiovanimento del luminare che il All for One sono dei semplici duplicati e non più in possesso delle persone originali. Per quanto riguarda quest'ultimo quirk, è stato appena inserito nel corpo di Tomura Shigaraki. Il ragazzo, dopo un sogno in cui ha distrutto i legami che aveva, si dirige verso l'ombra dove troverà il potere del All for One, che gli consente di risvegliarsi dal coma nonostante non avesse più battito.

È una situazione davvero difficile per i protagonisti dato che ora dovranno nuovamente affrontare il All for One. Anche se non al massimo delle sue potenzialità, essendo in un nuovo individuo, la sua capacità rimane inconcepibilmente forte. Il capitolo 270 di My Hero Academia è quindi un vero crocevia per questa saga.