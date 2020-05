My Hero Academia 270: Shigaraki e Midoriya sono più collegati del previsto

My Hero Academia ha costruito un rapporto tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki fin dalle prime battute. I due si sono incrociati per la prima volta durante l'assalto alla Yuei, continuando a combattere l'uno contro l'altro anche se non in prima persona. A breve però potremmo vederli affrontarsi in campo aperto.

Col capitolo 270 di My Hero Academia, Kohei Horikoshi ci ha infatti presentato il risveglio di Shigaraki, dopo una situazione onirica dove l'antagonista è riuscito a liberarsi del suo passato e abbracciare appieno l'eredità di All for One. Nel farlo, il mangaka ha però rivelato anche l'esistenza di alcuni legami. In particolare, Deku, nella pagina finale del capitolo, è riuscito a percepire l'arrivo del nuovo All for One. Non è un segreto che One for All sia legato proprio al quirk utilizzato dal malvagio criminale.

Qualche utente ha inoltre estrapolato qualche vignetta in rete per mostrare quanto siano simili fisicamente Shigaraki e Deku. Nel tweet che potete vedere in calce sembra infatti di avere di fronte un Deku con uno sguardo inquietante. In un universo parallelo, i due avrebbero potuto percorrere le loro strade ma a ruoli invertiti. Cosa ne pensate di questo legame più profondo del previsto tra il protagonista e l'antagonista di My Hero Academia?