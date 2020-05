My Hero Academia 271 ha confermato un terribile destino per un eroe professionista

Tutti i nodi stanno venendo al pettine in My Hero Academia. Kohei Horikoshi ha finalmente realizzato l'atteso arco narrativo dove la guerra tra eroi professionisti e villain del Giappone si scontrano a viso aperto, con tutte le forze a disposizione.

Abbiamo visto morire Twice pochi capitoli fa per mano dell'eroe Hawks. Ma dopo uno scontro fiammeggiante in My Hero Academia, anche l'eroe alato ora sembra in condizioni gravi. Per fortuna è stato salvato dal suo allievo Tokoyami prima di subire il colpo finale da parte di Dabi, tuttavia le sue condizioni non sembrano essere buone.

Come conferma il quirk Dark Shadow, la schiena di Hawks è completamente bruciata e i danni non si sono trattenuti agli strati più esterni della pelle. L'eroe è in sofferenza e riesce a malapena a parlare e potrebbe aver subito danni gravi da aver perso le sue capacità. Ciò lo obbligherebbe a ritirarsi dalla vita professionistica come fatto da altri personaggi nelle scorse saghe di My Hero Academia.

Questo naturalmente se Hawks riuscirà a sopravvivere alla battaglia, dato che nel corso della fuga ha dovuto subire altri colpi più o meno forti ma che comunque hanno avuto effetti sul fisico già martoriato. Tokoyami riuscirà a salvare il suo maestro in tempo o dovremo già salutare Hawks?