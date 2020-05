My Hero Academia 271: le nubi oscure all'orizzonte sono un presagio di morte

My Hero Academia ci sta regalando tante battaglie intense e qualche capovolgimento di fronte imprevisto. Dopo gli ultimi capitoli dedicati a Shigaraki, gli spoiler ci avevano annunciato un cambio di prospettiva. Vediamo cosa accade in My Hero Academia 271 ora disponibile sulla piattaforma ufficiale MangaPlus.

Il capitolo 271 di My Hero Academia ci riporta a trenta minuti prima gli eventi accaduti di recente. In questo nuovo scenario, Fat Gum si stava allontanando dall'edificio con Tokoyami e gli altri ragazzi quando il giovane della Yuei decide di dirigersi di nuovo verso il palazzo per salvare Hawks. Fat Gum fa andare via gli altri giovani studenti e torna sul campo di battaglia per inseguire Tokoyami.

Nel presente, l'utilizzatore di Dark Shadow ha salvato Hawks come abbiamo visto qualche capitolo fa. Il problema è che l'eroe ha la schiena ancora ustionata e sembra che le fiamme di Dabi abbiano causato dei danni davvero gravissimi. Il villain sferra qualche attacco che Tokoyami non è in grado di evitare appieno ma tra una fase e l'altra riesce a scappare, sfruttando un consiglio di Hawks.

Tuttavia Dabi è ancora alle calcagna, nonostante il suo quirk gli consumi molto il corpo. Tutto cambia a favore di Tokoyami quando un attacco di Geten distrae tutti. Tokoyami riesce a fuggire con Hawks mentre sul campo di battaglia aperto i villain ora sono in vantaggio e iniziano i loro attacchi verso gli eroi.

Mentre vola via, lo studente della Yuei chiede a Hawks di sopravvivere ma nei sotterranei Gigantomachia si sveglia: avverte l'odore del suo padrone che sembra essere tornato in vita dopo gli ultimi eventi. My Hero Academia 272 sarà pubblicato su MangaPlus domenica 24 maggio al solito orario.