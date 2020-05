My Hero Academia 271: i primi spoiler confermano uno scontro mortale

La battaglia che si sta tenendo in My Hero Academia ha messo a repentaglio la vita di tantissimi eroi, professionisti che stanno combattendo per salvaguardare l'ordine nella società. Contro di loro ci sono i criminali di tutto il paese che, guidati da un Tomura Shigaraki più forte che mai, hanno voglia di sangue.

Il capitolo 271 di My Hero Academia arriverà su Weekly Shonen Jump il prossimo lunedì, mentre sarà pubblicato in inglese su MangaPlus domenica 17 maggio alle ore 18:00. Cosa dovranno attendersi a quell'ora i lettori del manga di Kohei Horikoshi?

A rivelarlo ci sono i primi spoiler di My Hero Academia 271, di cui potete vedere alcuni estratti in calce con quattro vignette. La battaglia di questo capitolo si concentrerà su Dabi, Hawks e Tokoyami, spostandosi quindi dal ritorno di Shigaraki avvenuto alla fine del capitolo precedente. La storia settimanale sarà composta di circa 19 pagine, per la felicità dei fan, e vedrà Hawks in fin di vita, aiutato dal suo allievo.

Dopo aver evitato il colpo di Dabi, Tokoyami riesce a scaraventarsi via e volare fuori dall'edificio, chiedendo ad Hawks di non morire. Anche l'eroe professionista ci lascerà, dopo aver fatto quello che doveva uccidendo Twice nei mesi precedenti?