My Hero Academia 272: fan allibiti per l'ultimo capitolo del manga di Horikoshi

Che Shigaraki fosse diventato potente già durante l'arco narrativo denominato "My Villain Academia" era acclarato. I fan di My Hero Academia però non pensavano a come si sarebbe poi sviluppato il tutto con le possibilità che si apriranno d'ora in avanti.

Il capitolo 272 di My Hero Academia, dopo qualche mese di tribolazione, ci ha fatto rivedere un Tomura Shigaraki vivo e vegeto. Al fianco di X-Less, l'eroe rimasto vicino alla capsula dov'era rinchiuso il cattivo dalla fine dell'operazione, l'uomo dice di avere freddo. Dopo poco, un'onda di decadimento e distruzione si sviluppa per tutto il laboratorio facendo capire che Shigaraki ha utilizzato tutto il suo potere.

Al di fuori della struttura c'è Deku che sta percependo l'arrivo dell'ondata di malvagità e fa utilizzo del One for All addirittura al 45%, come non gli abbiamo mai visto fare prima. Il protagonista di My Hero Academia è cresciuto ancora e potrebbe dare vita a un duello con Shigaraki che rimarrà nella storia. I fan sono rimasti naturalmente allibiti da ciò che hanno letto.

Su Twitter si sono scatenate molte reazioni sulle due fazioni e le rispettive bandiere. C'è chi comicamente condivide un mucchietto di polvere o meme su Thanos per simulare (e spoilerare) l'arrivo di Shigaraki e chi è contento di vedere il nuovo progresso di Deku. Ne vedremo sicuramente delle belle in My Hero Academia nel prossimo periodo, vi aspettate la battaglia finale tra Midoriya e Shigaraki?