My Hero Academia 272: la morte è arrivata a prendere tutti, ci sarà scampo?

My Hero Academia sta per entrare nel vivo dell'attuale arco narrativo. Infatti ormai da entrambe le parti tutti i contendenti sono entrati in campo, in particolare quelli di spicco. Vediamo cosa ha preparato il mangaka Kohei Horikoshi per il capitolo 272 di My Hero Academia.

La scena di Dabi viene di nuovo accantonata mentre torniamo a osservare Tomura Shigaraki. La prime pagina del capitolo 272 di My Hero Academia è dedicata a lui che, dopo diversi spasmi, si risveglia al fianco dell'eroe X-Less. Nel frattempo in città continua l'evacuazione con Bakugo che usa sempre i soliti modi. Mentre gli altri ragazzi della 1-A sono in prima linea per mettere tutti al sicuro, Deku rimane indietro bloccato e separato dagli altri per la voce che sta sentendo nella testa.

Il primo possessore del One for All gli sta parlando, avvisandolo che il male supremo si è risvegliato. Deku guarda quindi l'ospedale sulla collina. Nel laboratorio, Present Mic sta portando via il dottore ma rimane sbalordito quando tutto intorno a lui inizia a crollare. Si salva solo grazie a Gran Torino mentre il potere di decadimento di Tomura Shigaraki continua a spargersi nel laboratorio, portando con sé alcune vittime eccellenti come Crust. Endeavor e gli altri iniziano a scappare per salvarsi dal crollo anche se non si sa che fine fanno mentre gli eroi all'esterno sono in allarme.

Neanche PixieBob riesce a fermare l'espansione del quirk di Shigaraki mentre il dottore dichiara che è finalmente arrivata la vittoria certa per la sua fazione. Nel finale, Deku prova a rallentare gli effetti del decadimento usando il 45% del suo potere, cosa accadrà ai protagonisti di My Hero Academia dopo il risveglio di questo potere mortale?