My Hero Academia 273: la distruzione avanza, inizia la nuova fase della guerra

Una guerra non è tale senza morti, feriti e distruzione. E sia eroi che villain in questa saga di My Hero Academia si sono dati da fare in tal senso. Due modelli di società a confronto che con sta battaglia daranno le fondamenta del nuovo mondo giapponese. Chi vincerà tra gli eroi guidati da Endeavor e i malvagi criminali al seguito di Shigaraki?

Il quirk di Shigaraki sta distruggendo tutto e quasi nessuno riesce a fermarlo. Per questo riprendendo dallo scorso capitolo, My Hero Academia 273 si riapre con l'attacco di Deku che utilizza il One for All al 45%. Nonostante l'Air Smash però i detriti non smettono di polverizzarsi e l'effetto del quirk di Shigaraki si propaga anche nel resto della città. Nessuno più all'ospedale risponde mentre i giovani eroi fanno di tutto per portare quanta più gente in salvo.

All'epicentro dell'ondata di distruzione c'è Tomura Shigaraki, definitivamente sveglio, con i capelli bianchissimi che contrastano con un lungo mantello nero. Guardando la capsula dov'era si accorge della distruzione di alcune delle fiale ottenute da Overhaul, mentre grazie a una ricetrasmittente dà l'ordine a Gigantomachia: raggiungerlo insieme agli altri e iniziare a distruggere tutto.

Alla villa a Gunga, Tokoyami rincontra Fatgum mentre porta Hawks al sicuro. Intanto al centro del campo di battaglia, Himiko Toga si avvia in una missione suicida ferendo e uccidendo tantissimi eroi. Secondo Mr. Compress, che viene raggiunto da Dabi, la morte di Twice l'ha sconvolta e ora ha perso tutti i suoi limitatori. Mentre Toga è determinata a uccidere tutto ciò che non le piace, dietro di lei Gigantomachia esce all'esterno per iniziare la sua scia di distruzione.

Si torna poi per il finale di My Hero Academia 273 da Shigaraki che all'improvviso si vede arrivare addosso Endeavor. Ci sarà quindi uno scontro tra Shigaraki ed Endeavor nel prossimo capitolo di My Hero Academia, in arrivo domenica 7 giugno su MangaPlus.