My Hero Academia 273: ranghi ridotti per gli eroi, come cambia la classifica?

Siamo forse a metà del recente arco narrativo di My Hero Academia. Dopo diverse settimane di preparazione che hanno visto sia gli eroi che i villain fare dei passi in avanti, c'è stato l'atteso combattimento faccia a faccia tra le due fazioni. E uno scontro del genere non poteva che avere morti e feriti da una parte e dall'altra.

Se nelle fasi iniziali abbiamo visto principalmente gli eroi mettere a segno vittorie su vittorie, negli ultimi capitoli di My Hero Academia la situazione si è equilibrata notevolmente. Sia grazie al risveglio di Tomura Shigaraki che con la conclusione di alcune battaglie, come quella tra Dabi e Hawks, gli eroi hanno sofferto diverse sconfitte che stanno portando a morti e feriti gravi.

Ricorderete la classifica degli eroi, che viene stilata ogni sei mesi. In attesa di scoprire che fine ha fatto Best Jeanist, vediamo come cambierebbe questa top 10 alla fine del capitolo 273 di My Hero Academia. Innanzitutto una morte certa è quella di Crust, hero number 6: essendo stato disintegrato dal quirk di Shigaraki, non c'è più alcuna possibilità di rivederlo in futuro nonostante ci abbia regalato una morte da eroe.

Ci sono poi da valutare le situazioni di Hawks e Mirko, rispettivamente alla posizione due e cinque. Per Hawks infatti abbiamo visto come la schiena sia completamente in fiamme e versi in uno stato quasi comatoso dopo la battaglia con Dabi. Se le sue piume risulteranno bruciate alla radice si ritroverà inevitabilmente senza quirk. Anche Mirko ha riportato ferite notevolmente gravi, tra cui la perdita di un braccio e gambe quasi fatte a pezzi. In questo caso l'eroina potrebbe riprendere le attività anche se in misura minore.

La situazione di Ryukyu è ancora in bilico dato che non è stata mostrata nell'ultimo capitolo, mentre Gang Orca potrebbe essere in pericolo a causa di Himiko Toga. Chi pensate sarà la prossima vittima degli eroi in My Hero Academia? Endeavor morirà contro Shigaraki?