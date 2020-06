My Hero Academia 273: Shigaraki non dimentica Overhaul, quali piani ha in mente?

Ricorderete quando in My Hero Academia ci fu l'arco dedicato a Overhaul. Lo yakuza, sfruttando il potere di Eri, riuscì a sintetizzare una droga capace di rimuovere prima temporaneamente e poi definitivamente il quirk di chi viene colpito. Alla fine della saga coperta anche dalla stagione 4 di My Hero Academia, i proiettili furono rubati.

Da allora, il gruppo di Shigaraki non ha mai mostrato l'intenzione di usare quei proiettili e il resto del materiale rubato da Overhaul. Tuttavia il capitolo 273 di My Hero Academia li ha rimessi al centro di qualche oscuro piano del gruppo criminale. Dopo aver distrutto l'area circostante l'ospedale, il Tomura Shigaraki appena risvegliatosi si dirige verso la capsula vicina che, quando aperta, mostra alcuni piccoli dispositivi.

A quanto pare all'interno delle capsulette che Shigaraki cerca di estrarre dal contenitore mezzo distrutto c'è il siero ideato da Overhaul. Il cattivo si dispiace del lavoro perso del dottore e ormai rimangono solo pochi sieri. Come avrà in mente di usarli Shigaraki? Adesso che deve affrontare Endeavor, uno di questi potrebbe tornargli utile per disattivare il quirk del nemico?

My Hero Academia tornerà su Weekly Shonen Jump col capitolo 274 domenica 7 giugno e con la traduzione inglese di MangaPlus.