My Hero Academia 273 spoiler e immagini: la distruzione prosegue

My Hero Academia ha gettato le basi per uno scontro epocale negli ultimi capitoli. Kohei Horikoshi sta dando fondo a tutto il cast, vediamo cosa ci aspetta nel capitolo 273, rivelato con i primi spoiler e immagini.

Shigaraki si è risvegliato e ha usato il proprio quirk, uccidendo e distruggendo in un ampio raggio. Dall'altra parte, Deku ha cercato di usare alcune sue tecniche per fermare l'avanzata del decadimento del nemico. È da qui che riprende My Hero Academia 273, di cui potete già guardare quattro immagini spoiler in fondo alla notizia.

Deku si accorge insieme agli altri che il decadimento non si ferma e ricorda anche di quando Shigaraki, al centro commerciale, ammise di poter usare il suo quirk solo se usava tutte e cinque le dita. Midoriya capisce quindi che il potere di Shigaraki è ora molto più grande e fa di tutto per fermarlo con il suo 45% Saint Louis Smash Air Force. Burnin ordina a tutti di ritirarsi mentre Todoroki è preoccupato per Endeavor e Nejire è preoccupata per Ryukyu. Deku riesce a salvare dei civili usando il Black Whip appena in tempo.

Shigaraki si trova al centro di un cratere di distruzione al fianco della capsula dove si trovava fino a poco prima. Indossa un abito nero lungo in stile mantello. Dà ordine a Gigantomachia e al resto della League of Villain di distruggere tutto quello che hanno intorno.

A distanza di 80 chilometri dall'ospedale c'è la magione dove Fatgum rincontra Tokoyami. Il giovane eroe porterà da solo Hawks al sicuro mentre il professionista torna sul campo di battaglia. All'interno invece Dabi e Mr. Compress si riuniscono mentre osservano un villain che uccide velocemente alcuni eroi: è Toga fuori controllo che poi inizia ad affrontare anche Gang Orca.

Si torna poi all'ospedale con il capitolo di My Hero Academia che finisce con Endeavor che vola e si prepara ad affrontare Shigaraki. Il capitolo 273 arriverà domenica su MangaPlus.