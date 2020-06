My Hero Academia 274: il desiderio di All for One e la ricerca di Shigaraki

Dobbiamo ammettere, senza mentire a noi stessi, che Horikoshi sta tirando fuori, con la saga della Battaglia tra Pro Heroes e Fronte di Liberazione, qualcosa di sbalorditivo e che, capitolo dopo capitolo, sta sorprendendo sempre di più i fan con nuove trovate e preparando il terreno per nuovi epici combattimenti.

Se già dal capitolo 273 si era intuito che qualcosa di grande sarebbe accaduto, soprattutto dopo il risveglio di Shigaraki, il capitolo 274 non ha fatto altro che confermare tale teoria, preparando il campo a uno dei combattimenti più epici che My Hero Academia abbia mai visto. Qualcosa che gli appassionati stanno aspettando da tempo e che, con molta probabilità, tra pochi capitoli diventerà realtà.

Se avete letto il manga allora sicuramente sapete benissimo di cosa stiamo parlando, perché ciò che ha davvero stupito i fan, in questo ultimo capitolo, è stato Shigaraki e, più nello specifico, le strane intuizioni che, da quando ha acquisito il All for One, si agitano in lui. Infatti, leggendo il capitolo 274, se non lo avete letto e non volete spoiler non continuate, sembrerebbe che lui abbai ereditato, sotto forma di sensazioni, i desideri e la volontà del precedente portatore del All for One, oltre al suo illimitato potere. Proprio queste sensazioni hanno fatto comprendere a Shigaraki ciò che più di ogni altra cosa il All for One desidera ma che non è riuscito mai ad avere: il One for All.

La cosa che ha fatto elettrizzare i lettori, non è stata solo questa rivelazione, ma anche il fatto che, a quanto pare, Tomura riesce a percepire il One for All e questo lo sta portando a dirigersi a gran velocità verso Deku che, accortosi della cosa, sta scappando con Bakugo verso un posto isolato, per attirare il nemico e, magari, insieme ad Endeavor, batterlo una volta per tutte.

Hai letto l'ultimo capitolo uscito? Cosa ne pensi e secondo te cosa dovremmo aspettarci? Deku sarà in grado di tener testa a Shigaraki Tomura? Scrivilo qui sotto nei commenti.