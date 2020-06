My Hero Academia 274: Horikoshi sta lanciando lo scontro del secolo

La storia di My Hero Academia è ruotata fin da subito intorno al One for All, uno dei quirk più potenti creati da Kohei Horikoshi per il suo mondo supereroistico. Trasmesso da All Might al giovane Izuku Midoriya, è stato uno dei motori portanti del manga e dell'anime.

Dopo un'infinità di eventi che Deku si è ritrovato ad affrontare in My Hero Academia, adesso sembra essere giunto il momento in cui One for All si scontrerà con il suo eterno nemico, All for One. Quest'ultimo è entrato nelle mani di Tomura Shigaraki negli scorsi capitoli di My Hero Academia che adesso si sta preparando ad affrontare Endeavor, l'eroe numero 1.

In My Hero Academia capitolo 274, pubblicato su MangaPlus domenica 7 giugno, i due entrano finalmente in contatto e inizia uno scontro acceso. Endeavor fa subito sfoggio dei suoi attacchi fiammeggianti, sfruttando il calore per tenere a bada Shigaraki. Non ha però previsto che il nemico adesso è in possesso di un eccezionale potere rigenerativo che gli permette di resistere e curarsi immediatamente dalle ustioni e rispondere con un altro tentato attacco.

Tuttavia Endeavor, per esperienza e forza, sembra essere in vantaggio finché Shigaraki non riesce a colpirlo con un quirk che crea getti d'aria. L'attuale possessore di All for One però non è soddisfatto e, sfruttando il quirk di ricerca di Ragdoll, scopre che il One for All è nei paraggi. Decide così di seguire subito il suo obiettivo e catturare quel quirk che per il suo maestro era irraggiungibile.

Endeavor avvisa tutti della situazione e avvisa che Shigaraki sta inseguendo il One for All e, a quel punto, Deku decide di staccarsi dall'unità di evacuazione per dirigersi verso Shigaraki e tenerlo a bada. Affianco a lui c'è Bakugo e i due si dirigono immediatamente verso il campo di battaglia. Vedremo finalmente Izuku Midoriya contro Tomura Shigaraki in My Hero Academia, in una battaglia epocale?